'현대차그룹 연극·뮤지컬 페스티벌' 대상에 백석예술대·서경대

현대차그룹은 15일 서울 용산구 블루스퀘어에서 '제9회 현대차그룹 대학 연극·뮤지컬 페스티벌' 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.백석예술대 연극 '해무'와 서경대 뮤지컬 'Once On This Island'가 각각 연극과 뮤지컬 부문 대상으로 선정됐고, 문화체육관광부 장관상과 600만원의 상금을 받았다.현대차그룹은 현대차그룹 사장상과 페스티벌 집행위원장상 등 13개 부문(단체 7개·개인 6개)에 걸쳐 3천300만원의 상금과 상장을 수여했다.시상식에는 '지킬 앤드 하이드'로 유명한 배우 양준모의 특별 공연, 배우 최정원과 페스티벌 출신 배우 4인의 합동 공연, 이순재·손숙·배종옥·박철민 등 선배 배우들의 축하 영상 상영 등이 이뤄졌다.2013년 시작된 현대차그룹 대학 연극·뮤지컬 페스티벌은 전국 최대 규모의 대학 공연 예술 축제로, 8년간 전국 대학 501개 팀 1만2천여명의 대학생이 참가했다.올해 페스티벌 예선에는 전국 43개 대학 총 49개 팀의 대학생들이 참가했고, 최종 11개 팀(연극 6팀·뮤지컬 5팀)이 본선에 진출했다.11개 팀은 지난달 31일부터 이달 12일까지 대학로 공연장에서 경연을 진행했다.현대차그룹 관계자는 "차세대 한국 공연예술계 리더들을 격려하고자 올해 페스티벌을 기획했다"며 "지속해서 청년들의 꿈을 지원하고 대한민국 공연예술 활성화에 기여할 것"이라고 말했다./연합뉴스