이재용 첫 대외 일정…"청년일자리 3만개 추가로 만들겠다"

김부겸 총리-이 부회장, 14일 삼성 청년 소프트웨어 아카데미서

청년 교육 및 채용· 창업 지원 계획 공동 발표



정부가 추진하는 '청년희망ON' 파트너로

3년간 약 3만 개 청년 일자리 창출 효과 기대

사진=연합뉴스

김부겸 국무총리 만난 이재용 부회장

삼성 SAFFY, 전국 단위로 연간 2000명 배출

정부가 추진하는 '청년희망 ON' 프로젝트에 삼성그룹이 참여해 3년간 3만개(연간 1만개씩)에 달하는 청년일자리를 만들겠다고 발표했다. 삼성의 청년 소프트웨어 아카데미(교육 프로그램)인 '사피(SAFFY)' 교육생도 기존 대비 2배 늘려 연간 2000명을 배출하기로 했다. 삼성은 비수도권의 청년 창업을 지원하는 등 정부의 고민거리인 청년일자리 만들기에 적극 동참하고 나섰다.김부겸 국무총리는 14일 오전 서울 역삼동에 있는 'SAFFY 서울 캠퍼스'에서 삼성그룹과 '청년희망 ON' 프로젝트의 파트너십을 맺고, 다양한 청년일자리 창출 계획을 발표했다. 이 자리에는 지난달 13일 가석방된 이재용 삼성전자 부회장도 함께 했다. 출소 뒤 이 부회장의 첫번째 공식 대외 일정이다.김 총리는 지난 7일 구현모 KT대표에 이어 이날 이 부회장에게도 기업들이 청년 일자리 문제 해결에 적극 나서줄 것을 강조했다. 김 총리와 이 부회장은 화상으로 서울, 부산, 대전, 광주, 구미 등 전국 5개 지역에 있는 SSAFY 교육생과 강사진, 수료생을 채용한 중견기업 대표 등과 함께 청년 일자리 창출을 위한 해법을 논의하기도 했다.김 총리는 "제2회 청년의날(9월18일)이 포함된 '청년주간'(11~17일)에 대한민국을 대표하는 기업인 삼성과 함께 청년 일자리 확대를 발표할 수 있게 돼 더 뜻 깊다”며 "국민의 기업다운 삼성의 과감한 투자에 진심으로 감사드린다”고 말했다.김 총리는 앞으로 KT와 삼성에 이어 몇몇 대기업을 더 방문할 것으로 알려졌다. 지난 7일 KT는 1만2000명 추가채용 계획을 내놨다.이날 정부와 삼성그룹은 △취업연계형 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY) 교육생을 연간 1000명 수준에서 2000명으로 증원하고 △창업을 지원하는 ‘C랩 아웃사이드와 중소·중견기업들의 스마트공장 구축 지원, 지역청년활동가 지원사업 등을 통해 연간 3년간 총 3만 개의 청년 일자리 창출 효과를 만들겠다고 발표했다.이는 지난 8월 24일 삼성이 향후 3년간 4만명을 직접 채용하겠다고 발표한 것과는 별개의 일자리다.SSAFY는 ‘Samsung Software Academy For Youth’의 약자다. 지난 2018년 하반기에 첫 모집을 시작했다. 만 29세 이하 취업준비생이나 졸업예정자를 대상으로 1년간 2학기(총 12개월)를 운영한다. '문송(문과를 졸업해 죄송하다)' 졸업생들 사이에서도 알음알음 입소문이 퍼진 교육 과정이다.삼성은 이들에게 월 100만원의 교육보조금과 점심 식사, 교육 소프트웨어, 강사(인건비) 등을 모두 무상 제공한다. 현재 1~4기 수료생 총 2087명 중 약 77%(1601명)가 삼성전자 외 신한은행, 신세계I&C, 카카오, 네이버, 쿠팡 등 국내외 대기업을 비롯한 540개 사에 취업한 상태다. 지난 5월에는 6기를 모집했다.삼성은 당초 사내 창업지원 프로그램이었던 'C랩'을 일반 청년들을 대상으로 확대한 ‘C랩 아웃사이드’, 중소·중견기업의 생산시설과 생산성 향상을 지원하는 ‘스마트공장’ 사업 등 기존에 해오던 사회공헌사업도 한층 확대할 예정이다.또 올해부터 비수도권 지역의 창업 생태계를 활성화하기 위해 ‘스타트업데이’ 행사 후원을 시작한다. NGO(비정부기구) 등 지역에서 일하는 청년활동가들을 지원하는 사업도 새롭게 추진한다. 청년 인재들의 수도권 집중 문제 해결에도 기여하겠다는 취지다.한편 이날 행사에는 김 총리와 이 부회장 외에도 안경덕 고용노동부 장관과 구윤철 국무조정실장, 오영식 국무총리비서실장, 성인희 삼성사회공헌업무총괄 사장, 이인용 삼성전자 사장, 주은기·나기홍 삼성전자 부사장 등이 참석했다.문혜정 기자 selenmoon@hankyung.com