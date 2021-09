LG전자, 뉴욕 타임스스퀘어서 'Life's Good' 3D 콘텐츠 상영

LG전자는 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 통해 '라이프스 굿(Life's Good)' 메시지를 담은 3차원 입체(3D) 콘텐츠를 상영하고 있다고 12일 밝혔다.Life's Good은 LG전자가 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대) 소통 강화를 위해 진행하는 캠페인이다.이번에 상영하는 3D 콘텐츠는 신학기에 맞춰 학교와 관련한 내용으로 화려하고 역동적인 영상으로 제작됐다.LG전자는 3D 콘텐츠를 시리즈로 만들어 공개하며 고객과 지속 소통할 예정이다.개학을 주제로 한 첫 번째 영상은 내달 초까지 상영된다.LG전자는 전광판을 활용한 'Life's Good' 마케팅을 이어가고 있다.최근 잭슨 티시 감독이 제작한 Life's Good 영화, 미국 오스카상을 수상한 케빈 맥도날드 감독이 연출한 다큐멘터리 영화 '라이프 인 어 데이(Life in a Day 2020)', 비영리기구 글로벌시티즌이 코로나19 백신에 대한 올바른 이해를 돕기 위해 만든 '백스 라이브: 세계를 다시 하나로 하기 위한 콘서트(VAX LIVE: The Concert to Reunite the World)' 등을 소개했다./연합뉴스