새로운 물결 ESG경영...한경이 응원하겠습니다!

한국경제신문과 코엑스가 주최하고 한국관광공사, 한국PCO협회, 한국무역협회, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국경영자총협회, 중소기업중앙회가 후원하는 글로벌 ESG 포럼이 "Navigating the next steps to ESG"를 주제로 8일 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 개최 됐다.ESG클럽 자문회의 멤버 및 회원사 CEO 라운드테이블에서 주요 참석인사들이 기념사진을 찍고 있다.글로벌 ESG 포럼에 참석한 구자열 무역협회장(가운데)과 김정호 한국경제신문 사장(왼쪽).화상으로 참여한 테오도르 스웨데마르크 ABB 최고 커뮤니케이션 및 지속가능성 책임자가 ABB가 꿈꾸는 ESG의 미래를 주제로 기조 연설 하고 있다.허문찬 기자