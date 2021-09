'창립 20주년' 신한금융 "더 나은 미래 위해 옳은 일 하겠다"

창립 20주년 기념 ESG컨퍼런스 개최

ESG슬로건 공개

신한금융그룹은 2일 그룹 창립 20주년을 맞아 세계경제연구원과 함께 ESG(환경·사회·지배구조)-디지털 국제 컨퍼런스를 개최했다.서울 소공동 롯데호텔에서 ‘포스트 펜데믹 시대의 대항해 - ESG경영과 디지털 융합을 넘어’라는 주제로 열린 이번 컨퍼런스에는 국내외 ESG 및 디지털 분야 석학들과 글로벌 기업 전문가들이 참석했다.세계 최고의 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KRR)의 공동 설립자인 조지 로버트 회장은 “지난 수년간 KKR이 글로벌 시장, 한국에서 벌인 투자의 기준은 바로 ESG였다”며 “모든 영역에서 “밀레니얼 세대, 그 중에서도 인구가 많은 아시아의 밀레니얼 세대를 중심으로 모든 산업이 변화하고 있다”고 설명했다.조용병 신한금융 회장은 환영사를 통해 “지속가능한 성장을 향한 혁신의 속도는 코로나19 팬데믹데믹을 계기로 더욱 빨라지고 있으며 그 변화의 기준은 바로 ESG와 디지털”이라고 했다. 그러면서 “ESG와 디지털 기반의 ‘연결’을 통해 더 나은 사회로 나아갈 수 있도록 신한금융도 기업 철학을 ESG 중심으로 바꿔나갈 것”이라고 말했다.UN 지속가능성장네트워크 회장인 제프리 삭스 콜롬비아대 석좌교수는 특별연설에서 “전세계는 빠른 속도로 ‘탄소중립’을 달성해야 하며 한국의 국제적인 역할이 매우 중요해지고 있다”고 했다. UN 기후변화 특사인 마크 카니 전 영국중앙은행(BOE) 총재는 기조 연설에서 “국제 사회의 탄소중립 달성을 위해서는 정부, 기업, 개인 등 모든 이해관계자의 연합이 필수적”이라고 강조했다.신한금융그룹은 이날 새로운 ESG 브랜드 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World’를 발표했다. 신한금융은 “그룹의 ESG 가치 기준을 ‘이것이 옳은 일(Right Thing)인가?’로 정하고 ESG를 통해 이루려는 더 나은 미래인 ‘Wonderful World(멋진 세계)’를 만들기 위해 신한이 고객과 함께 하겠다는 의지를 담았다”고 설명했다.신한금융은 ESG 슬로건을 쉽게 전달하기 위한 새로운 광고 캠페인도 공개했다. ESG선언, 탄소배출량 감축, 스타트업 지원, 포용금융 등의 주제를 담은 4편으로 구성됐다. 도쿄올림픽 여자탁구에서 맹활약한 신유빈 선수가 내레이션에 참여해 이목을 끌기도 했다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com