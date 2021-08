은성수 "'코인 과열' 경고는 작심발언…2030 분노는 이해"

떠나는 은 위원장 "코로나19 위기 극복 지원이 재임 중 성과"취임 2년 만에 물러나는 은성수 금융위원장은 젊은 세대의 '과열'된 가상화폐 투자를 "잘못된 길"로 표현한 데 대해 실언이 아니라 "마음먹고 한 얘기였다"며 소신을 굽히지 않았다.은 위원장은 30일 이임식에 앞서 언론과 만나 "가상자산 시장이 과열된 데 대해 누군가, 언젠가는 얘기해야 하는 것이었고 마침 정무위에서 질문이 나왔기에 대답했다"며 당시 국회 정무위원회 답변이 나온 배경을 설명했다.은 위원장은 "미리 내용을 준비해갔으나 발언하는 과정에서 약간 흥분했더라"고 덧붙였다.그는 "'잘못된 길'과 '어른이 얘기해야 한다'는 부분이 서로 떨어져 있었는데 합쳐져 (논란이) 더 커졌다"고 해명했다.지난 4월 정무위에 출석한 은 위원장은 "(젊은이들이) 잘못된 길로 가면 어른들이 얘기해 줘야 한다"고 발언해 논란을 일으켰고 은 위원장의 자진사퇴를 촉구하는 국민청원이 제기돼 20만명이 넘는 찬성을 받았다.은 위원장은 "국민청원 제기가 개인적으로 유쾌한 일은 아니었다"면서도 "20·30대의 분노는 이해한다"고 했다.그는 코로나19 위기 극복에 기여한 점을 가장 큰 성과로 꼽았다.은 위원장은 이임사에서 "전세계적인 팬데믹에서 '175조원 플러스 알파'의 역대급 규모의 금융안정대책으로 시장 불안을 조기에 잠재웠다"고 자평했다.이어 "신속하고 과감한 정책대응으로 자영업자·중소기업은 유동성 고비를 넘길 수 있었고, 기간산업 연쇄도산, 대규모 고용불안을 막을 수 있었다"고 돌아봤다.앞서 언론과 만난 자리에서도 "소상공인의 어려움이 아직도 계속되는 것에 대해서는 공직자로서 미안한 마음"이라며 머리를 숙였다.그는 금융위 직원들의 헌신과 팀워크에 감사하면서 2016년 한국투자공사(KIC) 사장에 취임했을 때 선배로부터 받은 '덕담'을 당부의 말로 전했다.은 위원장은 "공무원들은 공은 싸우고, 과는 미루려고 하는 경향이 있는데, 로널드 레이건 미국 대통령이 한 말 '누구 공인지 신경을 쓰지 않는다면 인간이 할 수 있는 일, 갈 수 있는 곳에 한계는 없다'(There's no limit to what you can accomplish as long as you do not care who gets the credit)는 말을 해주려 한다"고 했다./연합뉴스