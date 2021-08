'ESG' 경영 본격화...'ESG'가 대세!.. 글로벌 ESG 포럼 개최

요즘 투자 하시는 분들 많으시죠? 저 역시 얼마 전 투자를 시작한 주린이로서 다양한 경제 주제를 알아보는 단계에 있습니다. 경제 동향에 대해 알아보시는 분들이라면 'ESG'라는 용어를 한번 쯤 들어보셨을텐데요, 기업 경영 전략의 일종으로 많은 분들이 기업의 성장 가능성이나 가치를 평가할 때 이 'ESG'를 하나의 지표로 삼기도 합니다.한경 경제용어사전에 의하면 'ESG 경영'이란 환경보호, 사회공헌, 윤리경영의 약자로, 기업이 환경보호에 앞장서며 사회적 약자에 대한 지원 등 사회공헌 활동을 하며 법과 윤리를 철저히 준수하는 경영 활동을 의미합니다. 언제나 투자는 신중해야 하기에 관심 종목과 직접적인 관련이 있지 않더라도 해당 기업의 ESG경영 방식에 대해 궁금증을 가지는 분들이 많을 것이라 생각합니다.그런 분들을 위해 한국경제신문과 코엑스가 오래전부터 야심차게 준비한 '글로벌 ESG 포럼' 소개해드리겠습니다. 이번 행사의 주제는 "Navigating the next steps to ESG"로, 지속 가능한 미래가치 형성을 위한 기업 ESG 경영의 최신 동향 및 전략을 알아보는 시간이 되겠습니다.행사는 테오도르 스웨데마르크 ABB 최고 커뮤니케이션 및 지속가능성 책임자, 올리비에 블룸 슈나이더 일렉트릭 전략 및 지속가능성 부문 최고책임자의 기조연설을 시작으로 패널토의 및 국내외 케이스스터디 발표까지 이어집니다. 그 다음 ESG 경영에 대해 더욱 심층적으로 탐구해보는 시간을 가진 뒤, ESG의 미래를 제시하며 마무리 될 예정입니다.'ESG 경영의 미래와혁신', 'ESG 시대의 달라진 투자환경', '중소기업의 ESG 경영 확대 방안' 등 ESG와 관련된 흥미롭고 다양한 주제를 통해 ESG의 모든 것을 파헤쳐볼 수 있는 기회를 마련하고자 심혈을 기울였으니, 평소 경제 트렌드 및 ESG라는 키워드에 관심이 있으신 분들은 꼭, 놓치지 말고 참여하시기 바랍니다.행사는 9월 8일 오전 10시, 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 개최됩니다. 9월 6일 월요일까지 홈페이지를 통해 사전등록이 가능합니다. 사전등록자에겐 정보제공동의된 자료에 한해 온라인발표자료집이 제공됩니다. 거리두기 단계에 따라 온, 오프라인 하이브리드 방식으로 운영될 예정이니 참고바라며, 상세일정 및 문의처를 비롯한 자세한 행사개요는 지금 올마이스 홈페이지 및 '글로벌 ESG 포럼' 홈페이지에서 바로 확인하실 수 있습니다. 고맙습니다.한경닷컴뉴스룸 allmice@hankyung.com