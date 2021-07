해운대 해리단길 배경 댄스 동영상

"지역문화 활성화 기대"

시몬스는 지난 1일 댄스 크루 ‘에메트 사운드’와 협업해 공개한 스트릿 댄스 영상 조회 수가 100만 회를 돌파했다고 밝혔다. 사진=시몬스

시몬스가 댄스 크루 ‘에메트 사운드’와 함께 선보인 스트릿 댄스 영상이 유튜브 누적 조회 수 100만 회를 돌파했다.수면 전문 브랜드 시몬스는 ‘시몬스 그로서리 스토어 with 에메트 사운드’ 영상이 12일 만에 누적 조회수 100만 회를 넘어섰다고 14일 밝혔다. 시몬스는 지난 1일 시몬스 공식 유튜브 채널에 3분 3초 분량의 이 영상을 공개했다.이번 영상은 부산 해운대구 해리단길과 해리단길 정중앙에 들어선 ‘해운대 시몬스 그로서리 스토어’를 배경으로 촬영했다. 시몬스가 진행하는 지역 중심 ‘소셜라이징(Sociliziang)’ 프로젝트의 한 축으로 진행됐다. 이 프로젝트는 코로나19 이후 지역 중심으로 생활 반경이 좁혀진 상황에서 지역 문화를 활성화하기 위해 마련됐다.시몬스는 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대) 댄서들로 구성된 에메트 사운드의 신규 음원 ‘Get Some We’를 적극 홍보하고 있다. 이 음원은 멜론·지니뮤직·플로 등 음원 사이트에서 내려받을 수 있다. ‘Get Some We’에 맞춰 추는 중독성 있고 따라 하기 쉬운 안무도 인기를 끌고 있다. 하이라이트 음원에 포인트 안무를 따라 하는 짧은 영상을 ‘틱톡(TikTok)’과 인스타그램의 숏폼 영상 ‘릴스(Reels)’ 등 사회관계망에 공유하는 댄스 챌린지 열풍도 나타나고 있다.시몬스와 콜라보에 나선 에메트 사운드의 대표 댄서 ‘루하테니조(Ruhatenizo)’는 틱톡과 유튜브에서 위트 있는 영상으로 스트릿 댄스 문화를 알리고 있다. 일명 비둘기댄스(jaywalk) 챌린지를 국내에 최초로 소개한 그는 이번 시몬스 그로서리 스토어 with 에메트 사운드 영상에서 댄스팀 멤버들과 함께 해리단길을 누비면서 특유의 익살스럽고 유쾌한 댄스 퍼포먼스를 선보였다.영상에 나오는 시몬스 그로서리 스토어는 40년 이상 해리단길의 랜드마크 역할을 한 우일맨션 1층에 지난달 개장한 팝업스토어다. 튜브 수영모 방수백 등 해운대 에디션, 해리단길의 F&B 매장에서 영감을 받아 만든 햄버거 아이스크림 도넛 모양의 아이코닉한 굿즈 등 다양한 제품을 선보였다. 또 주변 상점과 협업해 제작한 해리단길 지도인 앨리맵도 만나볼 수 있다.민경진 기자 min@hankyung.com