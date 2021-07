[여행소식] 슬로베니아관광청, 여행전문가 교육 플랫폼 선보여

슬로베니아관광청은 슬로베니아 여행 전문가 양성을 위한 교육 플랫폼 '슬로베니아를 여행하는 나만의 방식'(My Way of Escaping to Slovenia)을 내놨다고 14일 밝혔다.팬데믹에도 불구하고 1년간의 준비와 시험 운행을 거쳐 선보인 이번 플랫폼은 비대면의 시기에 이용자들에게 즐거움을 제공하고 더 적극적인 참여를 유도하기 위해 플랫폼을 게임 형식으로 구성한 것이 특징이다.슬로베니아 주요 관광지와 연중 가능한 활동 등 다양한 정보를 얻을 수 있다.교육 플랫폼인 만큼 평가 테스트도 있다.질문에 올바르게 답변하면 점수를 얻게 되며, 모든 과정을 이수한 참가자에게는 '슬로베니아 공인 전문가'(I feel Slovenia Certified Expert)라는 공식 직함이 부여된다.인증서를 취득한 사람에게는 슬로베니아를 여행할 때 추가 혜택이 제공된다.유럽의 대표적인 녹색 국가인 슬로베니아는 현재 자국민 전체가 접종받을 수 있는 백신을 확보해 전 국민의 46% 이상이 1차 접종을 마친 상태다./연합뉴스