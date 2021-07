우리금융 "2030년까지 ESG금융 100조 지원"

우리금융그룹이 2030년까지 ESG(환경·사회·지배구조) 금융에 100조원을 지원하겠다고 선언했다.우리금융은 지난 9일 하반기 그룹경영전략 워크숍에서 이사회 산하 ESG경영위원회가 결의한 '그룹 ESG 비전 및 중장기 추진전략'을 12일 발표했다.우리금융은 ESG 새 비전을 'Good Finance for the Next(금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상)'로 정하고, 중장기 목표로 'Plan Zero 100(탄소배출 Zero, ESG금융 100조 지원)'을 선언했다.우선 우리금융은 탄소 중립을 위한 그룹 차원의 대응으로 2050년까지 그룹 자체의 탄소배출량은 물론, 자산 포트폴리오 탄소배출량의 제로(Zero)화를 제시했다.또 지속가능성장 기반 마련을 위해 2030년까지 ESG상품·대출·투자 및 ESG채권 발행 등 ESG금융에 100조원을 지원하겠다는 구체적인 정량목표를 제시했다.우리금융은 ESG금융에 대한 기준 수립, 철저한 사후 관리, 투명한 공시 등 ESG금융 관리 체계를 강화해 실질적인 금융을 지원할 계획이다.이를 위해 현재 우리금융그룹 ESG금융 분류체계인 'W-택소노미(Taxonomy)'를 고도화하고 있다.손태승 회장은 "'금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상'이라는 새로운 ESG 비전 아래, 금융 본연의 역할을 통해 탄소중립을 달성하겠다"고 말했다./연합뉴스