Plan Zero 100 (탄소배출 Zero, ESG금융 100조 지원) 선언

손태승 회장 "지속가능한 사회를 만드는데 앞장설 것"

우리금융그룹이 그룹 ESG 비전 및 중장기 추진전략을 발표했다. (사진 = 우리금융그룹)

우리금융그룹은 하반기 그룹경영전략 워크숍에서 이사회 산하 ESG경영위원회의 사전 결의를 통해 '그룹 ESG 비전 및 중장기 추진전략'을 대외 선언했다고 12일 밝혔다.우리금융그룹의 ESG 새 비전은 'Good Finance for the Next(금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상'로 정했다. 새로운 비전을 달성하기 위한 중장기 목표로 'Plan Zero 100(탄소배출 Zero, ESG금융 100조 지원)'을 선언했다.우선, 기후변화가 범국가적 차원의 시급하다는 판단에 탄소중립을 위한 그룹 차원의 대응으로 △2050년까지 그룹 자체의 탄소배출량은 물론, 자산 포트폴리오 탄소배출량의 제로(Zero)화를 제시했다.또 우리 사회의 지속가능성을 높이는 동시에 그룹의 지속가능성장 기반도 마련하기 위해 △2030년까지 ESG상품·대출·투자 및 ESG채권 발행 등 ESG금융에 100조원을 지원하겠다는 구체적인 정량목표를 제시했다.특히, 우리금융그룹은 ESG금융에 대한 기준 수립, 철저한 사후관리, 투명한 공시 등 ESG금융 관리체계를 강화해 형식적 지원이 아닌 실질적인 금융을 지원할 계획이다.이를 위해 지난 4월 ESG경영위원회 승인으로 'ESG금융 원칙'을 수립했고, 현재 우리금융그룹 ESG금융 분류체계인 W-택소노미(Taxonomy)를 고도화하고 있다.손태승 회장은 "'금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상'이라는 새로운 ESG 비전 아래, 금융 본연의 역할을 통해 탄소중립을 달성하겠다"며 "앞으로도 우리금융그룹은 우리세대와 미래세대가 함께 성장할 수 있는 지속가능한 사회를 만들어 나가는데 앞장설 것"이라고 말했다.우리금융그룹은 올해를 ESG경영 원년으로 설정하고 전사적인 ESG 경영체계 구축에 속도를 내고 있다. 지난 2월 이사회 내에 'ESG경영위원회'를 신설하고, 4월에는 금융을 통한 환경·사회적 책임 이행 및 ESG리스크 사전 예방을 위해 'ESG금융 원칙'도 제정했다.하반기에는 ESG금융 지원을 체계화하고, 자산포트폴리오 탄소배출량 측정 및 관리정책을 고도화하는 등 ESG리스크 관리체계도 강화할 예정이다.고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com