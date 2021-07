지속 가능한 식량 전략...미·유럽권을 목표로 삼다

일본 정부가 지속 가능한 식량 시스템 구축을 목표로 하는 2050년 녹색 식량 전략을 발표했다. 탈탄소화와 생물 다양성 보전과 깊이 관련된 ‘식량’이 올해 유엔 총회의 하이라이트가 될 전망이다

일본 미야기현 농촌지역에서 한 농부가 드론을 이용해 농약을 살포하고 있다/연합뉴스

올해 9월 유엔 총회에서는 각국 정상이 식량 문제의 지속 가능성에 대해 논의하는 ‘유엔 식량 시스템 정상회의’가 열린다. 일본 정부는 탄소중립과 생물 다양성 보전, 두 가지에 모두 공헌할 수 있는 새로운 전략을 선보일 예정이다. 농림수산성은 그 일환으로 ‘녹색 식량 시스템 전략’을 지난 5월에 발표하기도 했다. 혁신을 통해 식량 공급사슬에 대한 지속 가능성과 생산성을 높인다는 내용이 담겼다.전 세계 인구는 2050년에 97억 명을 달성할 것으로 전망된다. 이에 식량 부족 문제와 함께 식량의 지속 가능성이 해결해야 할 문제로 떠올랐다. 전 세계적으로 탄소배출량이 490억 톤에 달하며 농림업과 그 외 토지 이용에 따른 탄소배출량은 25% 정도로 추정된다. 이는 생물 다양성에도 영향을 미치는 수치다. 유엔 보고서는 생물 다양성 저하의 원인 중 하나로 농림수산업에 따른 토지 이용을 꼽기도 했다.일본에서 농림업과 그 외 토지 이용에 따라 배출되는 탄소는 전체의 4%에 불과하지만 식량 자급률이 37%로 낮은 수준임을 고려한다면 식품 수입을 통해 해외의 탄소 배출과 생물 다양성 훼손에 가담하고 있다고 봐야 할 것이다. 농식품 생산자의 고령화나 후계 부족 또한 심각한 문제다. 자영농 인구는 지난해 기준 136만 명으로 25년 사이 절반으로 감소했다.지금까지는 농림수산 행정과 기후변화 및 생물 다양성 대책이 고정적인 상하구조로 이뤄져 유기적으로 운영이 되지 못했다. 여기에 변화를 가져온 것이 스가 요시히데 일본 총리의 탄소중립 선언이다. 지난해 말 발표된 그린 성장 전략에 이어 정부에서도 식량 전략 수립을 위한 움직임이 시작됐다.유엔 총회에 이어 이번 가을에는 생물 다양성의 차기 세계 목표를 정하는 제15회 유엔생물다양성협력 당사국 총회(COP15)와 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)가 개최되며 국제적 수준의 협력이 촉구되고 있다. 특히 유럽권 국가의 움직임이 적극적이다. 유럽연합(EU)은 탄소중립을 목표로 하는 성장 전략 ‘유럽 그린딜(European Green Deal)’을 발표하고 뒤이어 공급망의 지속 가능성을 위한 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략을 선보였다. 전략 실현을 위한 법령 정비와 함께 기후변화와 생물 다양성, 식량 문제를 더불어 해결하려는 접근이 돋보인다.농림수산성이 발표한 미도리(녹색) 식량 시스템 전략은 2050년을 목표로 세우고, 목표 달성을 위한 자세와 추구해야 할 방향성 및 구체적인 예시를 제시했다. 특징적인 것은 상당히 높은 수준의 목표를 세웠다는 점이다. 농림수산업의 탄소중립을 목표로 농업·임업 기계 및 어선 전자화, 수소 활용, 바이오탄과 해초 활용 등을 통해 탄소배출량을 고정한다.유기 농업의 확장도 추진 중이다. 화학 농업 약품 및 비료를 유기질 비료로 바꾸는 기술을 통해 유기 농경지의 비율을 현재 수치인 0.5%에서 25%로 높인다. 관련 단체와 진행했던 토론회에서 이러한 기술을 통한 목표의 실현 가능성을 묻는 질문이 나왔다. 이에 대해 구보 마이코 농림수산성 대신관방 환경정책실장은 “벼농사 유기농업 기술은 현재 정착 중이다. 이미 선두에 있는 국가들을 의식해 높은 목표를 설정한 것이다”라고 말했다.각 분야별로 수산업 분야에서는 멸종위기종 뱀장어와 참다랑어를 양식으로 완전히 전환한다. 임업 분야는 탄소중립을 실현하기 위해 탄소 저장을 최대화하는 방향으로 진행된다. 후계자 부족 문제는 스마트 농업을 활용한다. 드론을 사용한 핀포인트 농약 살포, 토양 및 생육 데이터를 기반으로 한 시비 관리를 통해 농약과 비료 사용을 최소화해 환경보호를 도모한다.구보 환경정책실장은 “2050년을 목표로 2030년까지 선두 국가의 기술력을 따라잡고 2040년에는 혁신 기술 및 생산체제를 개발할 것이다”라고 말했다. 전략 수립을 위한 의견수렴에서 유전자 조작 작물을 신기술로 소개하는 것에 대해 반대 의견이 많았다. 이에 대해 농림수산성은 새로운 기술 도입은 국민과 소통하면서 검토하겠다는 입장을 밝혔다.이번 식량 전략은 9월 유엔 총회, COP15, COP26을 통해 세계에 공개된다. 자신 있게 설정된 수치와 목표가 잇따라 등장하고 있으나 법률 정비와 같은 실행력이 뒤따르지 않는다면 그림의 떡에 불과하다. 기후변화과 생물 다양성 문제 해결에 기여하며 1차 산업의 재생과 지역 상생의 최종 수단이 될 것인가, 아니면 앞으로 가시밭길이 계속될 것인가는 지켜봐야 한다.Copyright©2021 Nikkei ESG / Nikkei Business Publications, Inc. All rights reserved.