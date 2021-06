[한경 CFO insight]

회사명

(서비스명) 사업영역 및 특징 규모(원) 시리즈 투자자 지아이이노베이션(알레르기질환 치료제) 마이크로바이옴과

단백질 기술 기반 바이오신약 개발 1605억 pre-IPO 엔에이치투자증권 등 쿠캣(쿠캣마켓) 간편식(HMR) 마켓 320억 series C 타임와이즈인베스트먼트 등 브레이브모바일(숨고) 700가지 생활서비스 전문가를

쉽고 빠르게 찾아주는 서비스 320억 series C 에이티넘인베스트먼트 등 모티브인텔리전스(크로스타겟) 개인화 모바일 광고 플랫폼 175억 series C 아이비케이투자증권 등 코어라인소프트(AVIEW) 클라우드 서비스가 가능한

웹기반 폐암 검진 솔루션 120억 series C 케이투인베스트먼트파트너스 등 와탭랩스(와탭) 서버 모니터링 서비스 120억 series B 케이비인베스트먼트 등 스테이폴리오(스테이폴리오) 파인스테이 숙박

큐레이션 플랫폼 50억 series A 에이앤인베스트먼트 등 솔테크(바이오 플라스틱) 생분해성 플라스틱 40억 series A 케이티비네트워크 등 앱포스터(미스터타임) 스마트워치 워치페이스 앱 20억 series A 수인베스트먼트캐피탈 빈센(수소전기선박) 친환경 전기·수소 소형 선박 20억 series A 디에스씨인베스트먼트 포엔(전기차 배터리) 폐 배터리 리사이클링

전기차 배터리 제조 20억 series A 디에스씨인베스트먼트 위주(놀러와요시장) 전통시장 통합 플랫폼 17억 series A 삼호그린인베스트먼트 등 에바(에바로봇) 이동식 전기차 자동 충전 로봇 10억 pre-A 디에스씨인베스트먼트 마음수업(코끼리) 혜민스님과 함께 만든

명상 힐링 앱 8억 pre-A 릴슨프라이빗에쿼티 오토피디아(닥터차) 자동차 수리 견적, 1:1상담,

정비소 매칭 서비스 7억 seed 본엔젤스벤처파트너스 비브스튜디오스(영화 그래픽 제작) 시각효과 콘텐츠의 기획 및 제작 비공개 series A 에스케이텔레콤 스파이더실크(공업용 양면 테이프) 자외선 중합 방식의

무용제 타입 아크릴 고분자 제품 비공개 seed 경기창조경제혁신센터 바이셀스탠다드(피스) 명품 조각투자 플랫폼 비공개 seed 넥스트드림엔젤클럽 펄슨(위펄슨) 클라우드 기반 인사관리

솔루션 (HR SaaS) 비공개 seed 경동인베스트 등 텐덤(베어유) 커리어 온라인 클래스 서비스 비공개 seed 중소기업은행 밴플(밴플) 레저 차량을 대여할 수 있는

RV 공유 플랫폼 비공개 seed 매쉬업엔젤스 비플러스랩(어디아파) 질환예측 알고리즘을 통한

환 진료과 및 병원 추천 서비스 비공개 seed 더존홀딩스 다자요(다자요) 제주 게스트하우스 숙박 예약 서비스 비공개 pre-A 인라이트벤처스 등

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난 주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기 바랍니다.서비스 매칭 플랫폼 '숨고'를 운영하는 브레이브모바일이 320억원 규모 시리즈 C 투자를 유치했습니다. 이번 투자에는 IMM인베스트먼트, 스트롱벤처스, TBT, 에이티넘인베스트먼트 등 기존 투자자와 함께 KDB산업은행, 레이크우드파트너스, 위벤처스, 아이비엑스파트너스 등 신규 투자사가 참여했는데요. 이로써 누적 투자금은 500억원을 기록하게 됐습니다.숨고는 1000여 가지 서비스의 전문가와 고객을 연결해주는 플랫폼입니다. 이사, 청소, 인테리어, 반려동물 훈련 등 홈서비스부터 과외, 스포츠, 심리상담, 디자인, IT 개발 등 전문영역에 이르기까지 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 코로나19 이후 홈, 리빙 분야의 수요가 늘어나면서 매출이 급성장하고 있는데요. 올 2월에는 선호도 기반 이용자 자동 매칭 서비스인 '바로견적'을 출시했습니다.다양한 서비스를 하나의 플랫폼에서 제공하는 '수평적 시장'을 추구하고 있습니다. 소상공인과 프리랜서를 돕는 것이 숨고의 비전이라는 게 회사 측의 설명입니다.간편식(HMR) 판매 스타트업 쿠캣이 시리즈 D 투자를 통해 320억원의 자금을 조달했습니다. LB인베스트먼트를 주도로 타임와이즈인베스트먼트, 프리미어파트너스, TS인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 토니인베스트먼트, KT인베스트먼트, 시그나이트파트너스(신세계 CVC) 등이 투자에 참여했습니다.쿠캣은 국내 최대 음식 커뮤니티인 '오늘 뭐 먹지?', 글로벌 레시피 동영상 채널 '쿠캣', 간편식 전문 푸드몰 '쿠캣마켓'을 운영하고 있습니다. 지난해 매출은 전년 대비 2배 이상 성장한 390억원을 기록했습니다. 3400만명에 달하는 구독자를 확보한 70여개의 푸드 콘텐츠 채널과 MZ세대에서의 팬덤 등이 성장 원동력으로 꼽힙니다.쿠캣은 이번 투자금을 바탕으로 해외 진출을 본격적으로 추진할 계획입니다. 지난해 홍콩 최대 번화가 침사추이의 쇼핑몰 'K11'에 쿠캣마켓 해외 1호점을 연 것을 시작으로 홍콩에서 3곳 매장을 운영 중인데요. 향후 싱가포르, 베트남, 미국 등으로 무대를 넓힐 예정이라고 하네요.친환경 플라스틱을 만드는 솔테크가 40억원 규모 시리즈 A 투자를 받았습니다. 삼성물산과 KTB네트워크가 주축 투자자인데요. 코로나19 영향으로 배달과 배송 수요가 늘어났고, 일회용품과 같은 폐기물이 많아져 친환경 생분해 플라스틱에 대한 관심이 많아졌죠. 덕분에 투자를 이끌어낼 수 있었던 것으로 보입니다.2011년 설립된 솔테크는 기존 플라스틱을 대체하는 생분해성 플라스틱인 PBAT, PBS 등을 만들고 있습니다. 현재 삼성물산, BFF에코바이오, 이스라엘 TIPA 등과 대규모 물량 공급을 위한 협의를 완료했거나 진행 중인데요. 편의점 CU에서 사용되는 친환경 포장재에 솔테크가 공급한 제품이 쓰이고 있다고 합니다. 현재 생산 규모는 연 6000톤 수준이지만 연내 추가 투자 유치를 통해 3만톤 수준으로 늘리겠다는 계획입니다.김종우 기자 jongwoo@hankyung.com