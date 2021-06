브레인즈컴퍼니는 18일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 들어갔다고 밝혔다.2000년 설립된 브레인즈컴퍼니는 IT 인프라 통합관리 소프트웨어 개발과 판매를 주로 하는 패키지 소프트웨어 개발·판매 업체다.주력 제품은 IT 인프라 관리 소프트웨어 'Zenius EMS'다.애플리케이션 성능관리(APM), 통합 로그관리, IT 서비스 통합관리(ITSM) 등의 특화 솔루션도 보유했다.공모 주식은 총 60만주다.공모 희망가 범위는 2만원∼2만2천500원, 공모 예정 금액은 최대 135억원이다.회사 측은 공모 자금을 신규 사업 추진, 기술 개발, 인력 유치 등에 활용할 예정이다.다음 달 13∼14일 기관 투자자 수요예측을 거쳐 19∼20일에 일반 청약을 받는다.이어 7월 중 코스닥시장에 상장할 예정이다.상장 주관사는 키움증권이다.강선근 브레인즈컴퍼니 대표이사는 "상장을 계기로 우수 인력을 확보하고 연구개발 역량을 강화해 시장 경쟁력을 더욱 키울 것"이라고 포부를 밝혔다./연합뉴스