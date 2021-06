하나은행, 하계 대학생 인턴 모집…16일까지 접수

하나은행은 2021년 하계 대학생 인턴을 모집한다고 9일 밝혔다.지원 자격은 2021년 8월 또는 2022년 2월 대학교(전문대 포함) 졸업 예정자이며, 모집 규모는 두 자릿수다.이달 16일까지 하나은행 홈페이지를 통해 지원 서류를 접수한다.인공지능(AI) 자기소개서 평가를 포함한 서류 심사, 필기전형, 실무진 면접을 거쳐 최종 선발된 합격자는 8월 2일부터 약 4주간 인턴십 프로그램에 참여하게 된다.필기전형에서는 디지털 소양 평가를 위해 TOPCIT(Test Of Practical Competency in IT) 전 영역을 C.B.T(Computer Based Test)방식으로 출제할 예정이다.하나은행은 "이번에 선발된 인턴사원들은 디지털 유관 섹션에서 멘토와 함께 프로젝트를 수행할 예정"이라고 말했다.하나은행은 2021년 하반기 신입 공채 시 이번 인턴십 우수자에게 서류, 필기, 1차면접 전형 면제 혜택을 부여하고, 인턴십 수료자에게는 서류, 필기전형 면제 혜택을 줄 예정이다./연합뉴스