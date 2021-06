하나은행, 하계 '대학생 인턴' 모집…16일까지 서류접수

인턴십 우수자, 1차면접 전형 면제 헤택

하나은행은 2021년 하계 '대학생 인턴'을 모집한다고 9일 밝혔다.이번 2021년 하계 대학생 인턴은 대학생들에게 금융산업 현장 경험의 기회를 제공하고, 이를 통해 청년 고용에 기여한다는 취지로 마련됐다.지원 자격은 2021년 8월 또는 2022년 2월 (전문)대학교 졸업 예정자다. 하나은행 인재상에 부합하고 디지털 핵심역량을 갖춘 자로 모집 규모는 두 자릿수다.이달 16일까지 하나은행 홈페이지를 통해 서류 접수를 진행하며 △AI 자기소개서 평가를 포함한 서류 심사 △필기전형 △실무진면접을 거친다. 최종 선발된 합격자는 오는 8월 2일부터 약 4주간의 인턴십 프로그램을 수행하게 된다.특히, 필기전형에서 디지털 소양 평가를 위해 TOPCIT(Test Of Practical Competency in IT) 전 영역을 C.B.T(Computer Based Test)방식으로 출제할 예정이다.하나은행 관계자는 "이번에 모집하는 인턴사원들은 디지털 유관섹션에서 멘토와 함께 프로젝트를 수행할 예정"이라며 "은행업 전반에 대한 연수와 전문성 함양 프로그램 등 다양한 활동을 통해 값진 경험을 할 수 있을 것"이라고 밝혔다.한편, 하나은행은 2021년 하반기 신입 공채시 이번 인턴십 우수자에게 서류, 필기, 1차면접 전형 면제의 혜택을 부여하고, 인턴십 수료자에게는 서류, 필기전형 면제 혜택을 부여할 예정이다.고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com