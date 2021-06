일론 머스크 '아기상어' 리트윗으로 삼성출판사 주가 폭등

"아기상어가 모두를 이겨…사람보다 조회수 많아"

핑크퐁과 아기상어 / 사진 = 삼성출판사 제공

일론 머스크 트위터

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인기 콘텐츠인 '아기상어' 영상을 리트윗하자 제작사 삼성출판사의 주가가 장중 10%이상 폭등했다.머스크는 1일(현지 시각) 자신의 트위터에 아기상어 동요 영상을 리트윗해 공유하며 "아기상어가 모두를 눌렀다! 사람보다 조회수가 더 많다(Baby Shark crushes all! More views than humans.)"는 글을 덧붙였다.이후 삼성출판 주가는 2일 장중 10% 이상 상승했으며 전날 대비 6.29% 오르면서 마감했다. 더불어, 머스크는 핑크퐁의 아기상어 노래 영어 버전을 올렸으며 이것의 누적 조회 수는 87억회에 육박하고 있다.현지 매체 등은 이번 삼성출판사 주가 급등은 머스크의 영향력을 또다시 보여준 것이라고 보도했다. 머스크의 트윗으로 비트코인, 도지코인 등 가상자산의 가격도 요동쳤던 바 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com