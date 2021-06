[특징주] 머스크 '아기상어' 한마디에…삼성출판사 6% 상승(종합)

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 '아기상어' 한 마디에 삼성출판사 주가가 강세를 보였다.2일 유가증권시장에서 삼성출판사는 전날보다 6.29% 오른 4만7천300원에 마감했다.앞서 머스크는 트위터에 핑크퐁의 '아기상어' 동영상을 공유하며 "아기 상어가 모두를 이겼다.사람보다 조회 수가 많다(Baby Shark crushes all! More views than humans)"라는 글을 게재했다.해당 동영상의 조회 수가 전 세계 인구보다 많다는 뜻으로 풀이된다.이날 현재 해당 동영상의 조회 수는 약 86억회다.삼성출판사는 동요 '상어가족'을 만든 스마트스터디의 2대 주주다.삼성출판사의 주가는 오전 한때 10.11% 급등했다가 오후 들어 상승 폭이 줄어들며 거래를 마쳤다.머스크의 한마디로 가상화폐 시장이 급락하는 등 머스크의 트윗은 시장의 주목을 받아왔다.이에 논란도 끊이지 않았다.머스크는 2018년 테슬라 상장폐지를 검토 중이라는 트윗을 올려 증권사기 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 소송을 당했다.당시 머스크는 자신의 트윗 일부를 테슬라가 미리 점검하도록 하는 데 SEC와 합의했다.그러나 이후에도 SEC는 테슬라가 머스크의 트윗을 사전에 감독하지 않았다며 2019년과 2020년 한 차례씩 지적했다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 전했다./연합뉴스