31 일 서울 강남구 쉐보레 삼성점에서 동아오츠카 ‘2021 오로나민 C 다들어따 이벤트 ’ 가 열리고 있다 .



오로나민 C 10 입 박스 내부의 QR 코드를 인증하고 간단한 플래시 게임 ' 오로나민 C 펑펑펑게임 ' 을 진행하면 누구나 이벤트에 참여할 수 있고 , 9 월 26 일까지 4 개월간 진행된다 .



동아오츠카는 추첨을 통해 쉐보레 트레일블레이저 , 다이슨 헤어 드라이기 , 다이슨 에어랩 , 갤럭시 버즈 프로 등 경품을 증정한다고 밝혔다 .



또한 모든 응모자들에게 랜덤 추첨으로 오로나민 C 기프티콘 즉석 당첨의 기회를 제공한다 ./ 김범준기자