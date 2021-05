삼성·LG디스플레이, 'SID 2021'서 차세대 OLED 기술 공개

삼성 폴더블, 슬라이더블 최초 공개…LG TV·차량용 OLED 등 부각삼성디스플레이와 LG디스플레이가 17일(이하 미국 현지시간)부터 온라인으로 열리는 국제전시회 'SID 2021'에 나란히 참가해 차세대 디스플레이 기술을 과시한다.오는 21일까지 진행되는 이 행사는 국제정보디스플레이학회(SID)가 주관하는 세계 최대 규모의 디스플레이 행사다.전 세계 디스플레이 학계·기업들이 연구 성과를 발표하고 교류하며, 올해는 코로나19 여파로 온라인으로 진행된다.삼성디스플레이는 '삼성 올레드를 통한 더 나은 삶(Better life thru Samsung OLED)'을 주제로 가상 전시관을 열고 차세대 OLED(올레드·유기발광다이오드) 제품 등을 소개한다.특히 삼성디스플레이는 ▲ 안과 밖으로 두 번 접을 수 있는 'S-폴더블' ▲ 4:3 비율로 접었을 때 태블릿, 펼쳤을 때는 모니터 수준의 대화면인 '17형 폴더블' ▲ 기존 스마트폰 형태를 유지하면서 가로 방향으로 화면을 확장할 수 있는 '슬라이더블(Slidable) ▲ 전면 카메라를 패널 아래에 장착해 베젤을 최소화하고 화면을 극대화한 풀스크린 기술 'UPC (Under Panel Camera)' 등 차세대 OLED 기술을 최초로 공개했다.삼성디스플레이는 올해 행사에서 전시 참가 외에도 기조 강연, 논문 발표 등 다양한 부문에 참가한다.최주선 사장이 18일 '메타버스와 디스플레이의 위대한 미래(The Metaverse and the Great Future of Display)'를 주제로 기조 강연에 나서 가상현실 시대를 주도할 디스플레이 산업의 비전을 제시한다.또한 최근 SDI로부터 디스플레이 분야 최고 권위 공로상인 '칼 페르디난도 브라운상'을 받은 김성철 사장(중소형디스플레이사업부장)이 수상 소감을 전한다.삼성디스플레이는 이외에 다양한 주제의 논문 27편을 발표한다.LG디스플레이 역시 'OLED 기술이 이끄는 새로운 기회'를 주제로 전시관을 열어 OLED 제품을 대거 공개하고 자사 기술 우위성과 차별성을 부각한다.LG디스플레이는 ▲ 발광효율을 20% 이상 향상한 '83인치 차세대 OLED TV 패널'을 비롯해 ▲ 별도의 스피커 없이 화면에서 직접 소리를 내는 'CSO(Cinematic Sound OLED)' ▲ 벤더블(Bendable) ▲롤러블(Rollable) ▲투명 ▲AR용 OLEDoS(OLED On Silicon) 등을 선보인다.48인치 벤더블 CSO는 CSO 기술과 화면을 구부리는 벤더블 기술이 융합돼 시각적 몰입감과 생생한 현장감이 극대화한다.또한 LG디스플레이의 독보적인 차량용 플라스틱 OLED(P-OLED) 기술을 활용한 초대형 차량용 디스플레이, 12.8인치 롤러블 디스플레이 등으로 차량용 디스플레이의 미래를 제안한다.특히 4개의 디스플레이를 하나로 연결해 붙인 초대형 차량용 디스플레이는 OLED의 완벽한 블랙 표현과 쉽게 휘거나 구부릴 수 있어 플라스틱 OLED의 장점을 극대화 한 제품, 차량용 디스플레이 중 가장 앞선 기술을 보여준다고 LG디스플레이는 소개했다./연합뉴스