이달 13일부터 27일까지 이벤트 진행

[사진=스타벅스커피코리아 제공]

스타벅스커피코리아는 고객이 직접 프라푸치노 음료 개발에 참여하는 'YES or NO 프라푸치노' 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.이달 13일부터 27일까지 진행되는 행사는 에스프레소 샷, 시럽, 우유 등 다양한 재료를 조합해 소비자가 직접 음료 레시피를 선택하고 이후 완성된 음료를 스타벅스 정식 음료로 출시하는 참여형 음료 개발 이벤트다.행사는 스타벅스 앱에 탑재된 '마이 스타벅스 리뷰'를 통해 진행된다. 이벤트는 총 7단계로 진행되며 단계별로 다수의 선택을 받은 레시피를 다음 단계 투표 때 공개한다.스타벅스 관계자는 "이번 행사는 맞춤제작(커스터마이징)에 대한 소비자들의 높은 관심을 반영한 행사"라고 말했다.이미경 한경닷컴 기자 capital@hankyung.com