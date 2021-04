[2021 브랜드 고객충성도 대상] 교육 부문

Why? 시리즈, 출판업계 첫 8100만부 돌파한 명품 학습만화

예림당에서 출간한 명품 학습만화 브랜드 ‘Why? 시리즈’가 2021 브랜드 고객충성도 대상 창의력 도서 부문에서 4년 연속 1위를 차지했다. Why? 시리즈는 출판업계에서는 사상 처음으로 8100만 부 판매를 돌파한 명품 학습만화 브랜드다. 과학, 수학, 한국사, 세계사, 인문사회교양, 인물, 인문고전 등 교과 과정과 밀접한 7개 분야의 다양하고 깊이 있는 지식을 아이들 눈높이에 맞춰 흥미롭게 풀어냈다는 평가를 받는다. 아이들이 갖고 있는 작은 호기심도 Why? 시리즈를 만나면 든든한 배경지식이 된다. 책을 읽으면서 자연스럽게 지식이 모여 아이들 머릿 속에는 사전이 생긴다. 책을 읽은 아이들의 학부모를 통해 Why? 시리즈가 학습과 재미를 동시에 만족시킨다는 입소문이 나면서 대한민국을 대표하는 명품 학습만화 넘버원 브랜드로 자리 잡았다.Why? 시리즈에 대한 수요가 높은 곳은 한국뿐만이 아니다. 2003년 중국과 대만에 저작권이 수출된 것을 시작으로 50여개 나라에 13개 언어로 수출됐다. 언어와 문화를 초월해 세계 다양한 독자들에게 사랑을 받고 있다.종합 교육기업 KG에듀원이 성인종합교육그룹 부문에서 2021 브랜드 고객충성도 대상을 수상했다.KG그룹의 교육계열사인 KG에듀원은 성인교육전문 기업으로 진로탐색 및 상담프로그램을 통해 수강생의 목표설정을 도우며, 목표 달성을 위해 전문화 되고 체계적인 맞춤 교육을 제공하고 있다. 회사 설립 이래, 매년 100만 명 이상의 수강생이 온오프 교육 콘텐츠를 통해 진학, 자격증, 취업 등 성공을 거두고 있다.KG에듀원은 최근 9급 공무원 수험 콘텐츠를 월 9900원만 지불하면 무제한 구독할 수 있는 강의 서비스인 ‘9공구(9급 공무원 구독하기)’를 정식으로 내놨다. 학습자는 정해진 기간 동안 9공구의 다양한 강의 서비스를 무제한으로 이용할 수 있고, 본인의 학습 계획에 맞게 월별 선택 학습이 가능하다.9공구 강의는 경력 10년 이상의 검증된 강사진이 맡아 진행한다. 강사가 직접 1:1 학습 관리에 참여하여 다양한 관리 프로그램으로 시험 때까지 양질의 비대면 밀착 관리가 이어진다는 점에서 차별성도 확보했다.예림당의 영유아브랜드 ‘스마트베어’가 2021 브랜드 고객충성도 대상에서 영유아도서 부문 1위를 차지했다. 2019년부터 3년 연속 수상이다. 스마트베어는 ‘똑똑한 아이, 따뜻한 아이’ 슬로건을 내걸고 인생에서 두뇌의 90%가 결정되는 0-5세 아기를 위한 책을 전문으로 개발하고 있다. 스마트베어의 상징인 곰돌이의 5개 색상은 시각·청각·후각·미각·촉각의 오감을 뜻한다. 통합적 사고의 기초를 세우겠다는 의지도 담고 있다는 게 회사 측 설명이다.스마트베어는 0~5세 아이들을 위한 촉감, 퍼즐, 팝업, 그림책, 스티커북, 사운드북 등 영유아의 5대 발달 영역에 맞춘 체계적인 도서 360여종을 출간했다. 부모와 아이의 상호작용을 높여 애착감 형성 및 사고력, 창의력, 언어력을 키울 수 있도록 스토리텔링에 기반을 뒀다.스마트베어의 대표적 도서로는 튤립 사운드북 시리즈, 멜로디 봉봉 시리즈, 빅 움직이는 만들기 시리즈 등이 있다. 회사 관계자는 “튤립 사운드북 시리즈는 130만 학부모들로부터 선택받아 국민 사운드북, 국민 육아 아이템으로 자리 잡았다”고 말했다.외국어 교육 브랜드 가벼운 학습지가 ‘2021 브랜드 고객충성도 대상’에서 성인외국어학습지 부문 대상에 선정됐다.가벼운 학습지는 성인 학습자들이 학습 동기를 계속 유지하려면 스스로 성취감을 느낄 수 있는 경험을 제공하는 것이 중요하다는 생각에서 출발한 브랜드다. 무조건 단기간에 좋은 점수를 얻고자 하기보다는 주 1권씩 꾸준히 공부하는 일상 속 작은 경험을 통해 배움의 가치를 얻도록 하는 것을 목표로 두고 있다.학습지의 두께가 얇은 것도 이와 무관치 않다. 바쁜 성인들도 충분히 소화할 수 있을 만큼 부담 없는 분량의 학습량을 제시해 계속해서 성취감을 느끼도록 하는 것이다. 아울러 인터넷 강의를 기간 제한 없이 수강할 수 있다는 것도 장점으로 꼽힌다. 서유라 패스트캠퍼스 랭귀지 사업부 대표는 “앞으로 더 다양한 언어와 제품군을 확보하는 것이 목표”라고 했다.초등영어학습서 부문 2021 브랜드 고객충성도 1위를 차지한 이퓨쳐 스마트파닉스는 영어를 처음 접하는 학습자들을 위한 교재다.2003년 첫 출간 이후 20년 가까이 부동의 1위 자리를 지키고 있다. 스마트파닉스는 영어를 모국어로 사용하지 않는 EFL(English as a Foreign Language) 환경에 최적화했다. 그동안 전문 어학원, 영어 공부방, 방과 후 교실 등 교육기관 등이 주로 채택하면서 일반 대중에 많이 알려지지 않았지만, 최근 코로나19로 인한 홈스쿨링 학습 수요가 증가하면서 유명세를 타고 있다.영어를 처음 시작하는 6~7세 아이들을 둔 부모라면 누구나 알 정도로 자녀들의 영어 학습에 관심을 쏟는 일반 학부모들에게까지 콘텐츠 우수성에 대한 입소문이 퍼져 큰 인기를 얻고 있다. 이퓨쳐 유튜브 채널을 통해 제공하고 있는 파닉스 학습 티칭 도움 영상을 통해 누구나 쉽게 가르칠 수 있도록 했다. 이퓨쳐 대표 도서는 스마트파닉스 외에도 《EFL 파닉스》《스쿨파닉스》, 초등 기본 문법서 《마이 퍼스트 그래머》《345 그래머》 등이 있다.