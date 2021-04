예림당에서 출간한 명품 학습만화 브랜드 ‘Why? 시리즈’가 2021 브랜드 고객충성도 대상 창의력 도서 부문에서 4년 연속 1위를 차지했다. Why? 시리즈는 출판업계에서는 사상 처음으로 8100만 부 판매를 돌파한 명품 학습만화 브랜드다. 과학, 수학, 한국사, 세계사, 인문사회교양, 인물, 인문고전 등 교과 과정과 밀접한 7개 분야의 다양하고 깊이 있는 지식을 아이들 눈높이에 맞춰 흥미롭게 풀어냈다는 평가를 받는다. 아이들이 갖고 있는 작은 호기심도 Why? 시리즈를 만나면 든든한 배경지식이 된다. 책을 읽으면서 자연스럽게 지식이 모여 아이들 머릿 속에는 사전이 생긴다. 책을 읽은 아이들의 학부모를 통해 Why? 시리즈가 학습과 재미를 동시에 만족시킨다는 입소문이 나면서 대한민국을 대표하는 명품 학습만화 넘버원 브랜드로 자리 잡았다.Why? 시리즈에 대한 수요가 높은 곳은 한국뿐만이 아니다. 2003년 중국과 대만에 저작권이 수출된 것을 시작으로 50여개 나라에 13개 언어로 수출됐다. 언어와 문화를 초월해 세계 다양한 독자들에게 사랑을 받고 있다.