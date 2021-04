LG전자 의류관리 캠페인, 10개국서 유튜브 누적 조회수 1억뷰

LG전자는 자사가 기획한 글로벌 의류관리 캠페인 영상이 유튜브 누적 조회수 1억뷰를 돌파했다고 13일 밝혔다.LG전자는 지난해 9월부터 올바른 의류관리 습관으로 폐의류를 줄여 환경보호에 동참하자는 취지의 글로벌 캠페인(#careforwhatyouwear)을 진행하고 있다.이 캠페인을 소개하는 홍보 영상(Care For What You Wear)은 영국과 프랑스, 독일 등 10개국 LG전자 공식 유튜브 채널을 통해 공개돼 최근 누적 조회 1억뷰를 넘어섰다.해당 영상에서는 의류 관리 습관을 통해 옷 오래 입기와 유행이 지난 옷은 리폼해서 재사용하기, 입지 않는 옷은 다른 사람에게 물려주기 등 폐의류를 줄이는 실천 방법들이 소개됐다.LG전자는 캠페인의 일환으로 지난해 11월 글로벌 프리미엄 패션 온라인 쇼핑몰 '네타포르테'(NET-A-PORTER)와 함께 13종의 친환경 의류를 한정판으로 출시하기도 했다.이 의류 컬렉션은 드라이클리닝이 필요 없고 세탁기와 건조기, 스타일러만으로 손쉽게 관리할 수 있는 것이 특징이다.류재철 H&A사업본부장 부사장은 "의류관리 가전의 선두주자로서 고객들이 환경 보호를 실천하면서도 편리하게 옷을 관리할 수 있도록 차별화된 혁신제품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다./연합뉴스