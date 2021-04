한국씨티은행, 세계자연기금 주최 '기후행동 라운드테이블' 후원

"탄소중립시대 국내 기업의 기후행동 적극 동참" 제언한국씨티은행은 6일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 세계자연기금 한국본부(WWF-Korea), 탄소정보공개프로젝트(CDP) 한국위원회, 유엔글로벌콤팩트 한국협회(UNGC)가 공동 주최한 '제6차 기후행동 라운드테이블' 행사가 열렸다고 밝혔다.이 행사는 한국씨티은행이 2018년부터 WWF-Korea와 함께 진행하고 있는 기후행동 파트너십 '내일을 위한 변화(Change Now for Tomorrow)'의 일환으로 마련됐다.더 많은 국내 기업들이 기후 행동에 동참할 수 있도록 실제적 가이드를 제시하고 구체적 행동 계획을 공유하는 것을 목적으로 열린 행사다.한국씨티은행은 주한영국대사관과 함께 행사를 후원했다.오는 11월 영국에서 개최되는 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(UNFCCC COP26)알록 샬마 의장이 기조연설자로 나서 탄소 중립 필요성과 '레이스 투 제로'(Race To Zero·파리협정 1.5도 목표와 현 기후행동 노력 간의 격차를 좁히는 캠페인) 등을 설명했다.샬마 의장은 "(세계는) 실물 경제 전반에 걸친 기후행동 없이는 탄소 중립에 도달하지 못할 것"이라며 "이 자리에 모인 한국 경제 리더들께 'Race to Zero' 캠페인 동참을 부탁한다.미래를 만들어나가는 일에 기업이 그 역할을 할 수 있기를 바란다"고 말했다.WWF-Korea 손성환 이사장은 개회사에서 "파리협정 1.5도 목표 달성을 위해서는 정부 정책을 넘어 기업, 소비자 등 모든 이해 관계자가 참여하는 접근 방식이 필요하다"고 강조했다.이어진 행사에서는 구체적인 재생에너지 관련 정책과 규제를 살펴보고, ESG(환경·사회·지배구조) 시대의 기업 전략과 국내 기업 사례 등을 통해 실질적 기후행동 이행 방안을 논의했다./연합뉴스