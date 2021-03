IT기술 활용 비용절감, 장례식장 업무효율화

재고‧인력‧거래처 등 올인원 업무관리

AI 스마트봇 ‘이리스’ 출시 예정

아이리스코퍼레이션이 최근 선보인 장례식장용 IT솔루션 ‘아이리스’ 구동화면

장례업계와 정보기술(IT) 서비스 업체가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 침체된 장례업계를 지원하기 위해 손을 잡았다.아이리스코퍼레이션은 최근 한국장례협회와 장례식장의 운영 선진화와 장례산업 혁신을 위한 IT 솔루션 '아이리스' 공급 업무협약(MOU)을 맺었다고 30일 밝혔다.이번 협약은 인건비 및 원자재 상승, 주 52시간제 도입 등 장례산업이 직면한 문제를 극복하고 장례식장 운영효율화와 서비스 선진화를 통해 고객들의 편리한 장례식장 이용을 위해 체결됐다. 장례식장 사업주의 안정적이고 지속가능한 경영을 돕는 것도 이번 협약의 목적이다.그동안 장례업계에선 임시방편으로 만들어진 낙후된 운영 소프트웨어를 사용해온 탓에 발생하는 단순업무 반복, 비효율적인 인력 관리, 영업관리의 어려움, 운영데이터 관리 부족 등을 해결하기 위한 종합 솔루션이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.이날 아이리스코퍼레이션은 한국장례협회와 함께 자동화된 업무처리, 스마트한 정보 제공, 고객경험 혁신을 목표로 전국 장례식장의 운영 선진화에 나서기로 뜻을 모았다.아이리스코퍼레이션은 IT 솔루션 ‘아이리스’를 통해 장례식장의 운영 효율화와 지속가능한 성공을 도울 계획이다. 또 올인원업무관리, 거래처관리, 재고관리, 스마트통계관리, 마케팅관리, 인력관리, 입실상담 관리, 모바일부고 서비스 등의 다양한 IT 서비스를 지원할 예정이다.현재 개발 중인 AI 스마트봇 ‘이리스’가 완성되면 AI 기술을 활용해 장례식장 임직원들의 운영 편의성을 대폭 개선할 전망이다.또한 다양한 지원사업을 통해 장례식장 운영의 직간접비용을 줄이고 장례식장의 경쟁력을 강화해 외부 위기에 대응하고 지속가능한 경영을 도울 계획이다.한국장례협회 관계자는 “아이리스 솔루션을 통해 국내 장례산업이 비약적으로 발전하는 장례 3.0 시대가 도래할 것”이라고 밝혔다.민경진 기자 min@hankyung.com