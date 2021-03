신한금융그룹, 아시아 금융사 최초 VBA 가입…"ESG사업 강화할 것"

VBA, ESG사업의 화폐가치 측정 모델 개발

"그룹의 SVMF도 더 고도화할 것"

신한금융그룹은 아시아 금융사 최초로 'Value Balancing Alliance (이하 VBA)'에 가입했다고 23일 밝혔다.VBA는 2019년 8월 출범한 화폐화 기반 사회적 가치(Social Value) 측정 표준을 개발하는 글로벌 민간협의체다. 올해 3월 현재 독일의 BASF, 한국의 SK그룹, 스위스의 NOVARTIS 등 18개의 글로벌 기업들이 회원사로 활동하고 있다.또 VBA는 향후 경제협력개발기구(OECD), 유럽연합(EU) 녹색회계프로젝트 등 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 정책 기준에 적용할 수 있는 가치 측정 표준 모델을 개발하는 것을 목표로 OECD로부터 정책 자문을 받고 있다. 측정 모델 개발을 위해 미국 Harvard 및 영국 Oxford 등 세계 유수 대학들과도 협력하고 있다.신한금융은 VBA 가입을 통해 ESG 측정 글로벌 표준 모델 개발에 함께 참여할 예정이다. 다양한 산업 분야의 ESG 리딩 기업들이 가지고 있는 사회적 가치 측정 관련 노하우를 SVMF에 접목해 더 고도화 할 계획이다.앞서 신한금융은 지난해 글로벌 금융사 최초로 사회적 가치의 측정 모델인 신한 SVMF(Social Value Measurement Framework)를 개발했다. ESG 활동에 대한 가치를 측정하고, 사회적 가치가 높은 ESG 활동을 선별하는 등 다양한 분야에 활용하고 있다. 특히, 최근 신성장 산업분야 및 일자리 창출 기업에 대한 금융지원 대상을 선정하는데 SVMF를 적극 사용하고 있다.VBA 관계자는 "최근 ESG에 대한 관심이 높아지면서 기업이 얼마나 사회에 기여했는가에 대해 측정하고, 이를 기업의 경영활동 의사결정 과정에 반영하는 것이 매우 중요해졌다"며 "글로벌 금융사 최초로 자체 측정 모델을 만든 신한금융그룹이 VBA와 함께 할 수 있게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.신한금융 관계자는 "신한금융그룹 ESG의 가장 큰 차별화는 정량화, 계량화를 기반으로 한 사업 추진"이라며 "VBA를 통해 글로벌 리딩 기업들과 함께 글로벌 표준 개발에 참여하고 SVMF를 고도화 하는 등 그룹의 ESG사업을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.한편, 신한금융은 최근 국내 금융사 최초로 ESG 하이라이트를 발간하는 등 그룹이 추진하고 있는 ESG 관련 전략에 대한 소통을 강화하고 있다. 2005년 그룹사인 신한은행이 국내 금융권 최초로 사회책임보고서를 발간, 국제 지속가능성 보고서의 가이드 라인에 맞춰 그룹 환경 지표 및 환경금융 실적을 매년 공개하고 있다. 2009년부터는 그룹 전체로 확대해 발간하고 있다.고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com