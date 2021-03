편의점 CU는 일회용 컵 사용을 줄이기 위해 즉석 원두커피인 '겟(GET)' 커피를 일회용 컵 대신 자신이 가져온 텀블러에 담아가면 크기와 상관없이 일괄적으로 200원 할인한다고 11일 밝혔다.1천원인 GET 커피 미디엄(M) 사이즈라면 800원에 살 수 있다.텀블러 할인과 함께 재사용이 가능한 GET 리유저블컵도 판매한다.CU는 가맹점주와 고객들의 반응을 모니터링한 뒤 GET 리유저블컵 상시 운영을 검토할 계획이다./연합뉴스