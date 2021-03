전북은행은 한 계좌 안에서 여유 자금을 별도로 구분해 보관하는 'MY 금고'를 출시했다고 2일 밝혔다.'MY 금고'는 전북은행 일반 입·출금 통장과 연결해 돈을 따로 보관할 수 있는 금고 기능이 있으며, 500만원까지 별도 보관할 수 있다.금고 계좌에 보관된 금액은 조건 없이 하루만 보관해도 연이율 0.8%를 받을 수 있는 고금리 '파킹 통장'이다.다만, 여유자금을 지키자는 취지에서 'MY 금고' 계좌를 통한 결제, 이체, 출금 등을 할 수 없고 연결계좌를 통해서만 입·출금할 수 있다.은행은 이 상품 출시 기념으로 'MY 금고' 계좌에 10만원 이상 보관 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 상품권을 지급한다고 덧붙였다.자세한 사항은 전북은행 각 영업점 및 홈페이지(www.jbbank.co.kr)를 통해 확인할 수 있다/연합뉴스