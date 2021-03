쿠팡 美증시서 4조원 조달 목표…시장지배력 강화 노린다

운송·물류 투자 확대 전망…새로운 사업도 모색배달앱 2위 '요기요' 인수에 나설지 관심쿠팡이 미국 증시 상장을 통해 최대 4조원을 조달하겠다는 계획을 공개하면서 이 자금을 어디에 사용할지 관심이 쏠리고 있다.국내에서 네이버쇼핑 등 다른 온라인 '유통 공룡'을 견제하며 쿠팡의 시장 지배력을 강화하는 데 초점을 맞출 것으로 관측된다.1일(현지시간) 쿠팡이 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 상장 신청서류에 따르면 쿠팡은 기업공개(IPO)를 통해 주식 1억2천만주를 주당 27~30달러에 팔 계획이다.공모 희망가 상단을 기준으로 하면 최대 36억 달러(약 3조9천852억원)의 자금 을 조달하겠다는 구상이다.쿠팡의 누적 적자가 지난해 말 기준 41억달러에 이르는 점을 고려할 때 희망대로 IPO가 이뤄지면 유동성에 숨통이 트이게 된다.이전에 소프트뱅크로부터 30억달러의 투자를 유치했지만 그간 적자가 계속되며 이 자금도 거의 고갈된 것으로 알려졌다.쿠팡은 상장을 통해 확보하는 자금을 갖고 최대 강점으로 손꼽히는 운송과 물류 등에 대한 투자를 확대할 것으로 전망된다.쿠팡은 "확장 계획의 일환이자 미래 고객의 예상 수요를 충족하기 위해 8억7천만달러를 투자해 수년 내(over the next few years) 7개의 지역 풀필먼트 센터를 세우겠다"고 밝혔다.로켓배송 등의 서비스를 유지·확대하려면 판매자 상품 보관부터 주문에 맞춰 포장, 출하, 배송 등을 일괄 처리해주는 풀필먼트 확대가 필수적이다.쿠팡은 또한 기반시설과 노동력 관련 비용에 투입될 미래 지출이 향후 몇년간 수십억 달러에 이를 것으로 내다봤다.쿠팡은 2025년까지 5만명 신규 고용도 목표로 제시했다.엔지니어와 데이터 사이언티스트 등의 채용도 확대할 방침이다.쿠팡은 "(기술 쪽 투자가) 고객 경험의 혁신을 이끌어올 상품과 서비스 개발을 가져오는 한편 새로운 사업 계획으로의 확장을 지원한다"고 밝혔다.또 "새로운 사업 계획도 항상 탐구하고 있다"고 소개했다.이와 관련해 유통업계에서는 쿠팡이 매물로 나온 배달앱 2위 요기요 인수전에 뛰어들 가능성이 지속해서 거론되고 있다.배달앱 후발주자 쿠팡이츠를 운영하는 쿠팡이 요기요를 인수하면 수도권 위주인 배달서비스 지역을 전국으로 확대하며 현재 배달앱 1위인 배달의민족과 양강 구도를 이룰 정도로 시장 점유율을 끌어올릴 수 있다는 점에서다.요기요의 몸값은 2조원대로 추정되고 있다.상장으로 충분한 '실탄'을 확보할 것으로 보이는 쿠팡이 마음만 먹으면 요기요 인수에 어려움이 없을 것이란 관측이 나온다.다만 쿠팡은 "현시점에서는 구체적인 인수나 투자 계획은 없다"고 밝혔다./연합뉴스