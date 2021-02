삼성전자, 신라호텔서 에어청정기 체험·휴식공간 선보여

3∼4월 'Experience room with 에어드레서' 스위트룸 패키지삼성전자는 서울신라호텔과 함께 소비자들이 의류청정기 '비스포크 에어드레서'를 체험하며 투숙하는 '익스피어리언스 룸 위드 에어드레서(Experience room with 에어드레서)'를 선보인다고 26일 밝혔다.Experience room with 에어드레서는 서울신라호텔 스위트룸에 비스포크 에어드레서와 '비스포크 큐브 냉장고', '비스포크 큐브TM Air'공기청정기, '더 프레임(The Frame)' TV 등 다양한 삼성전자의 라이프스타일 가전을 체험할 수 있는 룸 패키지(Room Package) 상품이다.비스포크 에어드레서는 ▲ 강력한 바람을 위아래로 분사하는 에어워시 ▲ 의류청정기로는 국내 유일 미세먼지 전용 필터와 UV 냄새분해 필터 ▲ 인공지능(AI) 의류청정 솔루션 등을 적용한 제품으로, 최근 위생·취향을 중시하는 트렌드를 반영했다.에어워시 방식을 적용해 진동·소음이 없기 때문에 호텔 객실 안에서 휴식을 취하며 의류를 관리할 수 있다고 삼성전자는 소개했다.호텔에서 레저 프로그램을 즐긴 후 'AI 섬세 건조' 코스를 활용하면 의류 소재 변형 우려 없이 건조도 가능하다고 덧붙였다.Experience room with 에어드레서는 다음달 2일부터 4월30일까지 운영한다.투숙 고객에게는 루프탑·자쿠지·온수풀 등을 즐길 수 있는 신라호텔 '어반 아일랜드' 무료 입장을 포함한 다양한 혜택이 제공된다./연합뉴스