머스크 "도지코인 샀다" 한마디에 가상화폐 가격 '폭등'

가상화폐 도지코인(dogecoin) 가격이 폭등했다. 미국 전기차업체 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 도지코인을 샀다는 소식이 전해져서다.머스크는 10일(현지시간) 자신의 트위터에 "머스크는 10일(현지시간) 트위터에 "작은 X를 위해 도지코인을 샀다"고 썼다. 'X'는 머스크의 9개월 된 아들 'X Æ A-Xii'(엑스 애쉬 에이 트웰브)를 뜻하는 것으로 풀이된다. 머스크가 트윗을 한 이후 도지코인은 16% 급등해 0.069달러에서 0.08달러로 치솟았다.최근 테슬라는 1조7000억원어치의 비트코인을 구매했다고 공시하며 비트코인 가격을 들어 올린 데 이어 이번엔 도지코인 구매 사실을 공개적으로 알려 가격 급등을 촉발했다.도지코인은 2013년 개발자들이 장난삼아 만든 암호화폐다. 당시 인터넷에서 유행했던 시바견 사진을 이용해 개발자인 빌리 마커스가 밈(meme)으로 만든 것이 시초다. 전문가들 사이에서는 기술적인 파급력보다 팬덤에 좌지우지되는 화폐로 분류된다.머스크가 도지코인을 트윗에 언급한 것은 이번이 처음이 아니다. 이전에는 도지코인을 직접 홍보한 적이 있다. 애니메이션 라이온킹의 주인공 심바에 도지를 합성하거나, 추억의 팝송 'Who let the dogs out'을 'Who let the doge out'으로 패러디하는 식이다.또 머스크는 지난달 29일(현지 시각) 가짜 잡지 도그(dogue)의 이미지를 공유했을 때에도 도지코인 가격은 800% 넘게 뛰었다.이송렬 기자 yisr0203@hankyung.com