AMC·블랙베리도…서학개미 미 '공매도 전쟁' 두루 참전

국내 투자자들이 게임스톱(GME) 외에도 AMC 엔터테인먼트(AMC), 블랙베리(BB) 등 미국발 '공매도 전쟁' 종목을 두루 사들인 것으로 나타났다.11일 한국에탁결제원 증권정보보털에 따르면 지난 1월 29일부터 2월 9일까지 국내 투자자들이 예탁원을 통해 매수 결제한 게임스톱 주식은 13억3천459만달러(약 1조4천827억원) 어치다.이 기간 게임스톱은 테슬라(8억204만달러)를 제치고 미국 주식 매수 결제액 1위에 올랐다.결제일 기준 29일 수치에는 게임스톱 주가가 92.71% 폭등해 본격적으로 공매도 전쟁이 주목받기 시작한 26일 거래분이 반영된다.게임스톱이 공매도를 둘러싼 미국 개인 투자자와 헤지펀드 간 전쟁터로 떠오른 가운데 이 전쟁은 공매도 비중이 큰 다른 종목으로도 확대됐다.미국 개미 군단은 영화관 체인 AMC, 과거 휴대전화 제조사로 이름을 날린 블랙베리와 노키아 등을 표적으로 삼았다.이 와중에 한국 개미들도 게임스톱뿐 아니라 관련 종목을 폭넓게 사들이며 공매도 전쟁에 참전했다.1월 29일부터 2월 9일까지 국내 투자자들의 AMC 매수 결제액은 3억9천69억달러(약 4천328억원)로 미국 주식 가운데 3위였다.이는 애플(3억5천575달러)보다 큰 규모다.미국 주식 매수 결제액 순위에서 블랙베리는 1억3천508억달러(약 1천496억원)로 9위, 노키아는 914억달러(약 1천13억원)로 16위였다.하지만 이들 종목이 주가 상승분을 반납하고 급락하자 많은 국내 투자자가 관련 주식을 정리한 것으로 보인다.게임스톱은 매도 결제액도 15억4천250만달러(약 1조7천86억원)로 미국 주식 가운데 1위였다.AMC와 블랙베리 역시 매도 결제액이 각각 3억4천106만달러(약 3천779억원), 1억3천312만달러(약 1천475억원)로 3위와 7위를 차지했다.공매도 전쟁에 불이 붙으면서 작년 말 18.84달러였던 게임스톱 주가는 1월 27일 347.51달러로 치솟았다.같은 기간 AMC(2.21→19.90달러), 블랙베리(6.63→25.10달러), 노키아(3.89→6.55달러) 역시 주가가 큰 폭으로 뛰었다.그러나 지난 9일 종가 기준 게임스톱 주가는 50.31달러로 전고점 대비 85.52% 떨어졌다.같은 기간 AMC와 블랙베리 주가도 각각 72.36%, 46.49% 하락했다.[표] 1월 29일∼2월 9일 미국 주식 매수 결제금액(단위: 미 달러)┌──┬────────────────────┬───────┐│순위│ 종목명 │ 매수결제 │├──┼────────────────────┼───────┤│ 1 │GAMESTOP CORP │ 1,334,591,792│├──┼────────────────────┼───────┤│ 2 │TESLA MOTORS │ 802,036,884│├──┼────────────────────┼───────┤│ 3 │AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC │ 390,686,207│├──┼────────────────────┼───────┤│ 4 │APPLE COMPUTER INC. │ 355,750,274│├──┼────────────────────┼───────┤│ 5 │CHURCHILL CAPITAL CORP IV │ 209,268,368│├──┼────────────────────┼───────┤│ 6 │DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X │ 154,222,304│├──┼────────────────────┼───────┤│ 7 │EHANG HOLDINGS LIMITED SPON ADS EACH RE│ 149,681,348││ │P 2 ORD SHS CL A │ │├──┼────────────────────┼───────┤│ 8 │PALANTIR TECH INC │ 135,400,298│├──┼────────────────────┼───────┤│ 9 │BLACKBERRY Ltd-CHAN(130722) │ 135,078,743│├──┼────────────────────┼───────┤│ 10 │Social Capital │ 113,312,047│└──┴────────────────────┴───────┘(자료=한국예탁결제원)/연합뉴스