LS일렉트릭, IT기업 'LS ITC' 인수…"디지털전환 가속화"

LS일렉트릭은 LS글로벌의 정보기술(IT) 사업 자회사인 'LS ITC'를 인수하기로 했다고 9일 공시했다.LS일렉트릭은 이날 오전 이사회를 열고 LS글로벌로부터 물적분할한 'LS ITC' 지분 전량(60만주)을 약 219억원에 인수해 자사 계열로 편입하기로 했다고 밝혔다.LS일렉트릭은 주력인 전력과 자동화 양대 사업에서 디지털 전환을 가속화하고, IT 역량을 강화하기 위해 이번 인수를 추진하게 됐다고 설명했다.LS ITC는 클라우드 서비스, 전산시스템 인프라 등 플랫폼 서비스 기술과 빅데이터·사물인터넷·스마트 팩토리 등에 필요한 IT 융합 서비스를 핵심 역량으로 보유한 IT 전문 기업이다.지난해 매출은 575억원 규모다.운영기술과 정보기술, 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 전력·자동화 사업 경쟁력을 강화하고, 디지털 제품 및 사업 포트폴리오를 확대할 수 있을 것으로 LS일렉트릭은 기대하고 있다.LS일렉트릭 관계자는 "디지털전환 확산과 스마트팩토리 사업 육성을 위해 IT 역량이 필수적이지만 내부 역량만으론 한계가 있었다"며 "기존 솔루션의 디지털화와 컨설팅, 엔지니어링 서비스 등 업무를 한 단계 개선할 수 있을 것"이라고 말했다./연합뉴스