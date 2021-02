유안타증권은 8일 공모주 시장에 참여하는 우량 공모주펀드로 포트폴리오를 구성해 운용하는 'We know 공모주 펀드랩'을 출시한다고 밝혔다.이 랩어카운트(Wrap Account)는 공모주 종류에 따라 유리한 펀드를 선택해 비중을 조절하고 시장 상황에 맞는 적극적인 대응을 통해 초과 수익 및 수익률 방어를 추구한다.예를 들어 시장 리스크가 확대될 경우 수익률 방어를 위해 국공채 및 우량채 투자비율이 높은 일반 공모주펀드 비중을 확대하는 식이다.유안타증권 김주형 랩 운용팀장은 "'We Know 공모주 펀드랩'은 저금리 시기에 주식 투자에 관심은 많지만 부담스러운 주가 수준으로 직접 투자가 꺼려지는 투자자들에게 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다./연합뉴스