사상 최대 분기 영업익 기록한 기아...영어로 하면?

서울 오피스빌딩 거래 규모, 역대 최대

SKC, 말레이시아에 첫 동박 생산공장 건설

▶기아자동차의 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어난 1조2800억원(fourth-quarter operating profit more than doubled to a record 1.28 trillion won)에 달했습니다. 분기 기준 사상 최대를 기록했습니다(hits all-time high). 쏘렌토, 카니발, 텔루라이드 등 레저용 차량의 판매 호조에 힘입었습니다(on the back of strong sales of recreational vehicles).- 더 자세한 영어 원문은 Kia delivers Q4 earnings surprise; operating profit hits all-time high ▶투자 수요가 늘어나면서 작년 서울 오피스빌딩의 가격을 밀어올렸습니다(Brisk investment demand drove office building prices higher in Seoul). 전체 거래 금액 역시 역대 최고 수준으로 치솟았습니다(combined transaction value surging to an all-time high). 공실률도 작년 4분기 회복세로 돌아섰습니다. 코로나19로 상가는 타격을 입었지만 업무시설 중심의 오피스빌딩엔 오히려 유동자금이 몰렸습니다.- 더 자세한 영어 원문은 Seoul office building transactions at record high in 2020 ▶SKC가 5억달러를 투자해 말레이시아에 첫 해외 동박 생산공장을 짓습니다(will build its first overseas plant of copper foils in Malaysia). 전기차 배터리의 핵심 부품인 동박 생산량을 늘리기 위해서(aiming to boost its capacity for the key component of electric vehicle batteries)입니다. 하지만 그 위치가 경쟁사인 일진머티리얼즈의 말레이시아 공장과 가깝습니다. 현지공장 인력이 유출(employee outflows from its facility)될 것이라는 일진 측의 우려가 제기되는 배경입니다.- 더 자세한 영어 원문은 SKC to spend $600 mn to build copper foil plant in Malaysia 이선아 기자 suna@hankyung.com