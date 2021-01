[한경JOB아라] 취업, 여기서 잡아라

[한경=공태윤 기자]





채용 트렌드

CPA·법원직·감평사 지원규모

역대최대,역대최대...이유는?













올해 법원직 9급 공개채용에는 7257명이 지원했습니다. 역대최대 규모입니다. 지난 19일 서류접수를 마감한 '제56회 공인회계사 1차 시험'에도 1만 3458명이 지원해 역대 최대 인원이 지원했습니다. 올해 감정평가사 1차시험에도 4456명이 지원했습니다. 코로나19로 인해 기업 경영환경이 불투명해지자 구직자들이 안정성이 높은 전문자격증과 공무원으로 몰리고 있습니다.









공공기관 채용

공기업 취업때도 '문송합니다'

2명모집 조폐公 1951명 지원









작년 11월 한국조폐공사 일반직 신입채용엔 무려 1951명이 지원해 1000대1 가까운 경쟁률을 보였습니다. 한국중부발전의 지난해 7월 4급 대졸수준 일반직 채용에는 2154명이 지원해 718대1의 높은 경쟁률을 보였죠. 올해 340개 공공기관은 2만 6554명의 역대 최대규모 신규채용을 할 예정이지만, 일반사무직 채용문은 여전히 좁습니다. 이유가 뭘까요?









해외 취업 : 일본

코로나 백신,도쿄올림픽...

올 일본취업 전망과 전략

한국경제신문에서 일본 특파원을 지냈던 '일본통' 최인한 시사아카데미 일본경제사회연구소장이 '올해 일본취업에 대한 전략과 전망'이란 주제의 글을 보내왔습니다. 2013년 296명에 불과했던 한국인의 일본취업자수는 2019년 2469명으로 10배 가까이 늘었습니다. 코로나19와 한일관계가 여전히 변수지만 해외취업시장으로서 일본은 여전히 매력적입니다. 일본취업 준비생에게 일독을 권합니다.









고시 합격기 : 5급 공채 김영찬씨

재경직 수석의 멘탈 관리법

하루1시간 운동,주1회 봉사

2020년 5급 공채 재경직 수석 합격한 김영찬씨는 학교 수업과 고시공부를 병행했습니다. 때문에 절대적인 공부시간 확보와 자신만의 멘탈관리가 중요했습니다. 매일 1시간 운동, 주1회 봉사활동을 통해 몸과 마음의 균형을 잡은 것이 4년간 고시생활을 지탱할 수 있었던 힘이었다고 합니다. 김씨의 합격기를 소개합니다.









시사상식 : 스트레스 테스트

'藥이 되는 테스트'가 있다니...

스트레스를 흔히 ‘만병의 근원’이라고 합니다. 하지만 적절히 관리하고 긍정적으로 해소한다면 개인의 발전에 도움이 되기도 하죠. 금융회사 관리·감독에 활용되는 스트레스 테스트도 이런 면에서는 ‘약이 되는 스트레스’로 볼 수 있습니다. 금융회사의 재무건전성과 잠재적 취약점을 평가하는 분석기법입니다.









경제뉴스 English

삼성,미국에 100억달러 투자

investing over $10 billion to build a new chip plant in the US

삼성전자가 미국에 새로운 반도체 공장을 짓기 위해 100억달러 이상을 투자하는 안을 검토하는 것(considering investing over $10 billion to build a new chip plant in the US)으로 알려졌습니다.한국경제신문의 영어 뉴스 사이트(www.kedglobal.com)에서 영어원문을 확인해 보세요.





Job Schedule [1월26~2월4일]

[채용 일정]

대림건설 | ~1월31일 [인턴] 건축,설비,전기,토목,조경(3개월 인턴십)

포스코플랜텍 | ~1월31일 [신입] 기계,전기,토목,건축

하이트진로 | ~2월1일 [신입] 해외영업,마케팅,재무,IT,연구,양조

JYP | ~2월1일 [신입] 아티스트(매니저,마케팅,MD,영상,음악 등), 경영지원

GC녹십자 | ~2월4일 [신입] 사업영업기획, QA, R&D,영업관리