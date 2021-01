LG디스플레이 작년 영업손실 291억원…"턴어라운드 기반 구축"(종합2보)

4분기에는 영업이익 6천855억원…"코로나19 영향 속 OLED 실적 개선""올해 OLED 패널 700∼800만대 출하 목표…P-OLED 실적도 대폭 개선될 것"LG디스플레이는 작년 한 해 연결 기준 영업손실이 291억원으로 전년(영업손실 1조3천594억원)보다 적자 폭을 크게 줄인 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.작년 매출은 24조2천301억원으로, 2019년(23조4천756억원)보다 3.2% 증가했다.4분기 영업이익은 6천855억원으로 전년 같은 기간(영업손실 4천219억원)과 비교해 흑자 전환했다.2019년 1분기부터 6분기 연속으로 적자가 발생한 LG디스플레이는 지난해 3분기 흑자 전환에 성공했고, 4분기에도 흑자를 이어갔다.4분기 영업이익은 전 분기(1천644억원) 대비 317% 증가했고, 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 3천774억원을 81.6% 상회했다.4분기 매출은 7조4천612억원으로, 전년 동기 대비 16%, 전 분기 대비 11% 증가했다.회사는 코로나19로 인한 재택문화 확산 등에 따라 TV와 IT 제품 수요 강세가 이어졌고, 대형 유기발광다이오드(OLED) TV와 플라스틱(P)-유기발광다이오드(OLED) 출하 증가로 전 분기 대비 출하 면적은 5%, 면적당 판가는 12% 증가해 매출을 끌어올렸다고 설명했다.영업이익 증가에 대해서는 견조한 출하 및 판가 흐름과 함께 LG디스플레이가 주력해온 OLED 대세화, P-OLED 사업기반 강화, LCD 구조혁신 등 3대 전략 과제 성과가 점차 나타난 영향이라고 해석했다.LG디스플레이는 "광저우 OLED 공장 생산 본격화에 따른 OLED TV용 패널 판매 확대와 P-OLED 사업의 안정적인 운영기반을 바탕으로 한 생산 증가로 의미 있는 성과 개선 효과가 나타났다"고 평가했다.이외에도 IT, TV용 LCD도 이익 개선에 지속해서 기여하고 있다고 밝혔다.부문별 매출 비중은 IT 패널이 37%로 가장 높았고, TV 패널 비중은 29%, 모바일 패널 및 기타 매출 비중은 34%를 차지했다.4분기 당기순이익은 6천210억원, 에비타(EBITDA. 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 1조7천743억원을 달성했다.영업이익이 개선되면서 에비타 이익률도 큰 폭으로 증가해 15분기 내 최고 수준인 24%를 기록했다.LG디스플레이 CFO(최고재무책임자) 서동희 전무는 4분기 실적에 대해 "언택트·비대면 시장환경에 기민하게 대응하면서 시장에서 기회를 극대화했던 부분과 OLED 부문의 매출 확대에 힘입어 달성한 성과"라고 설명했다.서 전무는 이날 컨퍼런스콜에서 "작년 4분기 OLED TV 패널 출하량은 전년 대비 50% 증가한 160만대 수준"이라며 "코로나19를 계기로 화질이나 눈 건강 등 측면에서 OLED의 고유가치가 부각돼 올해엔 700만∼800만대 출하를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.OLED 패널 출하량이 올해 800만장을 초과할 것으로 예상될 경우 광저우 공장 증설도 검토할 수 있다고 언급했다.한때 철수하기로 했던 국내 TV용 LCD 패널 생산은 최근 LCD 패널 가격 상승을 고려해 유연하게 대응하겠다는 방침을 다시 밝혔다.서 전무는 "중국 경쟁사들의 10세대 공장이 본격화되면 올해 하반기부터 LCD 패널 수급 상황이 개선돼 가격 변동이 있을 것"이라며 "추가적인 자원 투입 없이 현재의 인력과 생산능력 범위 내에서 유연성 있게 대응할 계획"이라고 말했다.스마트폰 등 소형 제품에 사용되는 P-OLED에 대해서는 "안정적 품질이나 비용, 수율 측면에서 경쟁사와 경쟁할 수 있겠냐는 우려도 있었지만 지난해 안정적으로 운영했다"며 "올해는 전년도보다 상당폭의 개선이 있을 것"이라고 내다봤다.서 전무는 "작년 3분기, 4분기 흐름을 봤을 때 그동안 손익적 측면에서 어려웠던 요인들이 상당 부분 해소됐고, 구성원들의 노력으로 턴어라운드 기반이 구축됐다"며 "구조적으로 손익 변동성이 커질 확률은 제거된 것"이라고 평가했다.LG디스플레이는 올해 1분기 계절적 영향에도 TV와 IT 제품 수요가 비교적 양호할 것으로 예상했다.출하 면적은 전 분기와 비슷하겠지만, 면적당 평균판매가격이 한 자릿수 후반대 수준으로 하락해 매출이 소폭 감소할 것이라고 내다봤다./연합뉴스