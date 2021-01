LG디스플레이 작년 영업손실 291억원…적자 대폭 개선(종합)

4분기에는 영업이익 6천855억원…"코로나19 영향 속 OLED 실적 개선"LG디스플레이는 작년 한 해 연결 기준 영업손실이 291억원으로 전년(영업손실 1조3천594억원)보다 적자 폭을 크게 줄인 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.작년 매출은 24조2천301억원으로, 2019년(23조4천756억원)보다 3.2% 증가했다.4분기 영업이익은 6천855억원으로 전년 같은 기간(영업손실 4천219억원)과 비교해 흑자 전환했다.2019년 1분기부터 6분기 연속으로 적자가 발생한 LG디스플레이는 지난해 3분기 흑자 전환에 성공했고, 4분기에도 흑자를 이어갔다.4분기 영업이익은 전 분기(1천644억원) 대비 318% 증가했고, 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 3천774억원을 81.6% 상회했다.4분기 매출은 7조4천612억원으로, 전년 동기 대비 16%, 전 분기 대비 11% 증가했다.회사는 코로나19로 인한 재택문화 확산 등에 따라 TV와 IT 제품 수요 강세가 이어졌고, 대형 유기발광다이오드(OLED) TV와 플라스틱(P)-유기발광다이오드(OLED) 출하 증가로 전 분기 대비 출하 면적은 5%, 면적당 판가는 12% 증가해 매출을 끌어올렸다고 설명했다.영업이익 증가에 대해서는 견조한 출하 및 판가 흐름과 함께 LG디스플레이가 주력해온 OLED 대세화, P-OLED 사업기반 강화, LCD 구조혁신 등 3대 전략 과제 성과가 점차 나타난 영향이라고 해석했다.LG디스플레이는 "광저우 OLED 공장 생산 본격화에 따른 OLED TV용 패널 판매 확대와 P-OLED 사업의 안정적인 운영기반을 바탕으로 한 생산 증가로 의미 있는 성과 개선 효과가 나타났다"고 평가했다.이외에도 IT, TV용 LCD도 이익 개선에 지속해서 기여하고 있다고 밝혔다.부문별 매출 비중은 IT 패널이 37%로 가장 높았고, TV 패널 비중은 29%, 모바일 패널 및 기타 매출 비중은 34%를 차지했다.4분기 당기순이익은 6천210억원, 에비타(EBITDA. 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 1조7천743억원을 달성했다.영업이익이 개선되면서 에비타 이익률도 큰 폭으로 증가해 15분기 내 최고 수준인 24%를 기록했다.LG디스플레이 CFO(최고재무책임자) 서동희 전무는 4분기 실적에 대해 "언택트·비대면 시장환경에 기민하게 대응하면서 시장에서 기회를 극대화했던 부분과 OLED 부문의 매출 확대에 힘입어 달성한 성과"라고 설명했다./연합뉴스