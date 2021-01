신한카드 "올해 소비, 안전·재택·자기투자 등 성향"

2021 소비 트렌드 'reVALUE' 선정신한카드 빅데이터연구소는 올해 소비 트렌드 주제어로 '리밸류(reVALUE)'를 14일 제시했다.'재평가하다'를 뜻하는 reVALUE는 연구소가 예상한 올해 소비 트렌드 다섯가지의 영문표현 첫자를 조합한 VALUE에, '다시 한다'는 접두사 're'를 붙인 것이다.연구소는 올해 소비 트렌드로 ▲ 안전 추구(Vary the standard of Safety Society) ▲ 솔직하게 드러내기(Attracted to one's frankness) ▲ 자신을 위한 투자(Love me, Investment for myself) ▲ 재택·국내체류(Upgrade of inside Experience) ▲ 디지털로 인한 소비 격차 완화(Equality of Opportunity created by digital) 등을 꼽았다.신한카드는 "올해 소비 트렌드 키워드 reVALUE에는 신종 코로나바이러스 감염증으로 가속화한 비대면 추세 속에 기존 고정관념이 깨지고 영역별 가치가 새롭게 정의되는 시대상이 담겼다"고 설명했다./연합뉴스