화면이 늘어나는 LG 롤러블폰…영어로는?

[경제뉴스 English]



이석희 SK하이닉스 사장 'CEO 탐구'

美 실리콘밸리 엑셀러레이터, 국내 진출

▶LG가 세계 최대 전자쇼 'CES 2021'에서 롤러블 폰의 티저 영상을 공개해 화제를 모았습니다. 스마트폰 뒤쪽에 말려 있는 스크린이 위로 펼쳐지면서(spreads out a screen rolled up in the back of a smartphone) 마치 태블릿 PC같이 화면이 확장됩니다. LG는 롤러블 스마트폰을 판매하는 세계 최초의 회사가 될 전망입니다. 지난해 말 이미 관련 특허를 등록(already registered the relevant patents late last year)하고 평택공장에서 최종 테스트를 진행(in the final testing phase of the rollable phone at its plant)하고 있습니다.- 더 자세한 영어 원문은 LG reveals rollable smartphone with expanded screen ▶지난해 10월 SK하이닉스가 인텔의 낸드메모리 사업을 90억달러에 인수한다고 발표하자(announced a $9 billion all-cash deal to acquire Intel Corp.’s NAND memory chip business) 시장이 떠들썩했습니다. 이 인수는 인텔 출신인 이석희 SK하이닉스 사장이 직접 진두지휘한 것으로 전해졌습니다. 이 사장은 인텔에서 재직하는 동안 기술상만 세 번 받았을(received the Intel Achievement Award three times during his time at the company) 정도로 인정받는 '천재 엔지니어'였습니다. SK하이닉스에서는 임직원과의 미팅에서 BTS의 노래 가사를 인용할(citing a line from boy band sensation BTS’ hit Dynamite) 만큼 격의 없는 대화를 나누기도 하죠.- 더 자세한 영어 원문은 SK Hynix CEO Lee Seok-hee: Star engineer, bookworm, soju connoisseur ▶실리콘밸리에 본사를 두고 있는 스타트업 액셀러레이터 '플러그 앤 플레이'가 서울시와 손 잡고(will team up with the city of Seoul) 국내에 진출합니다. 올해 4월 서울에 첫 사무실을 열고 국내 모빌리티·사물인터넷 관련 스타트업에 공동 투자하기로 했습니다(set to open its first office in Seoul in April to co-invest in Korean startups). 국내에 유니콘 기업이 10개를 넘어서면서 한국 스타트업 업계가 주목을 받게 됐기 때문입니다(was just brought to attention after the number of unicorn companies topped 10).- 더 자세한 영어 원문은 Silicon Valley-based PnP sets sight on Korean smart cities ventures 이선아 기자 suna@hankyung.com