한국 시총 30위내 IT 비중, 20년새 25%→63%

한국 주식시장에서 IT 업종이 차지하는 비중이 20년 사이에 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.12일 한국거래소가 작성한 '미·중·일·독·한국의 시총 30대 기업 업종 분석' 자료를 보면 한국 증시 시총 30위 내 IT 업종 비중은 2000년 25.4%에서 2020년 63.3%로 증가했다.한국의 IT 업종에는 네이버와 카카오 등 서비스 업종, 삼성전자와 SK하이닉스 등 전기전자 업종이 포함된다.이 기간 서비스업 시총 비중은 2.6%에서 9.8%로, 전기전자 시총 비중은 53.5%로 늘어났다.주요국 IT 시총 비중은 1990년대 말 IT 붐에 발맞춰 급격히 증가하다가 2001∼2002년 IT 버블 붕괴로 감소했다.이후 IT 시총 비중은 다시 완만하게 회복한 가운데 특히 IT와 첨단 제조업이 주력 산업으로 자리 잡은 한국에서 급격한 증가세를 보였다고 거래소는 설명했다.[표] 2000년 이후 시총 30위 내 IT 업종 비중 추이┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ 국가 │ 2000년 │ 2005년 │ 2010년 │ 2015년 │ 2020년 │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 미국 │ 23.0% │ 14.7% │ 25.1% │ 21.1% │ 35.3% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 독일 │ 7.0% │ 6.6% │ 5.7% │ 8.7% │ 12.9% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 일본 │ 18.6% │ 4.9% │ 7.2% │ 19.5% │ 10.3% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 중국 │ 11.2% │ 3.8% │ 0.0% │ 1.8% │ 6.8% │├───┬───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 한국 │서비스│ 2.6% │ 1.6% │ 1.7% │ 7.2% │ 9.8% ││ │ 업 │ │ │ │ │ ││ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │전기전│ 22.8% │ 37.9% │ 31.9% │ 36.2% │ 53.5% ││ │ 자 │ │ │ │ │ ││ ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 합계 │ 25.4% │ 39.5% │ 33.6% │ 43.4% │ 63.3% │└───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘(자료=한국거래소)금융업은 고부가 산업이 발달한 선진국에서는 20년 새 비중이 작아졌으나 경제 성장 과정에 있는 중국은 그 비중이 상대적으로 컸다.시총 30위 내 금융업 비중은 한국(12.4%→6.2%)을 비롯해 미국(17.0%→7.4%), 독일(25.6%→12.1%) 등에서 줄었으나 중국(16.1%→24.5%)에서는 증가했다.또 인구 고령화와 제약 산업 발전으로 주요 국가의 헬스케어 시총 비중 증가세가 두드러졌다.특히 글로벌 금융위기 이후 헬스케어 업종의 시총 상위권 진입에 속도가 붙었다고 거래소는 설명했다.2000년 한국 시총 30위 안에는 헬스케어 종목이 전무했으나 2020년에는 7.8%로 늘어났다.독일(5.1%→16.4%), 일본(4.1%→13.5%), 중국(0.0%→10.0%)도 헬스케어 업종 비중이 확대됐다.다만 미국은 애플, 아마존, 이베이 등 IT와 자유소비재 업종의 덩치가 커지면서 헬스케어의 비중(17.8%→5.9%)은 상대적으로 줄어들었다.[표] 2000년 이후 시총 30위 내 헬스케어 업종 비중 추이┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ 국가 │ 2000년 │ 2005년 │ 2010년 │ 2015년 │ 2020년 │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 미국 │ 17.8% │ 11.8% │ 8.8% │ 10.7% │ 5.9% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 독일 │ 5.1% │ 6.4% │ 9.9% │ 16.1% │ 16.4% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 일본 │ 4.1% │ 4.7% │ 3.0% │ 4.3% │ 13.5% │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 중국 │ 0.0% │ 0.0% │ 0.0% │ 0.0% │ 10.0% │├───┬───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 한국 │의약품│ 0.0% │ 0.0% │ 0.0% │ 0.0% │ 7.8% │└───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘(자료=한국거래소)/연합뉴스