'CES 2021' 문 연 LG전자…권봉석 "혁신의 여정 멈추지 않을 것"

LG전자 'CES 2021' 프레스 콘퍼런스…'LG 롤러블폰' 실물 공개가상인간 '김래아' 출연해 제품 소개하기도LG전자가 11일(미국 현지시간) 개막한 국제전자제품박람회 'CES 2021'에서 첨단 정보통신(IT), 인공지능 기술이 적용된 새 제품과 서비스를 선보였다.LG전자는 이날 온라인 프레스 콘퍼런스를 열고 CES 2021 출품 대표작을 공개했다.이 회사는 '소중한 일상은 계속됩니다.LG와 함께 편안한 홈 라이프를 누리세요'(Life is ON - Make yourself @ Home)라는 주제로 올해 CES에 참가했다.콘퍼런스 영상 내레이터로 등장한 권봉석 LG전자 최고경영자(CEO) 사장은 "빠르게 변하고 있는 시대에 고객들이 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 편리와 재미, 소중한 일상을 안전하게 지키는 방법을 제공하겠다"며 "LG전자는 혁신의 여정을 멈추지 않을 것"이라고 강조했다.이날 행사에서는 LG 롤러블(LG Rollable)이 펼치고 다시 말려 들어가는 모습이 두 차례에 걸쳐 공개됐다.LG 롤러블 실물 영상이 공개된 것은 이번이 처음이다.화면 크기를 늘리고 줄일 수 있는 LG 롤러블은 보조 디스플레이를 회전해 'T'자 모양으로 사용하는 'LG 윙'에 이어 LG전자 '익스플로러 프로젝트'의 2번째 모델이다.LG전자가 최근 공개한 롤러블 스마트폰용 에뮬레이터(장치 특성을 복사하거나 똑같이 실행하도록 설계된 장치)에 따르면 LG 롤러블폰은 화면을 펼치기 전에는 6.8인치, 펼치면 7.4인치가 된다.LG전자는 가전 애플리케이션 'LG 씽큐' 서비스 강화 계획도 밝혔다.고객이 LG 씽큐 앱을 이용해 식품을 구매할 수 있도록 글로벌 식품 업체인 '네슬레'(Nestle), '크래프트 하인즈'(Kraft-Heinz) 등과 협력한다고 발표했다.스마트폰으로 주문한 식품의 바코드를 촬영하면 최적의 조리법을 찾아주는 '인공지능쿡' 기능도 소개했다.앞서 예고된 것처럼 이번 행사에서는 LG전자가 디자인한 '가상인간'(Virtual Human) '김래아'(Keem Reah)가 출연해 연설을 맡았다.인공지능(AI) 기술을 활용해 구현한 가상인간 래아는 최근까지 딥러닝 기술을 통해 3D 이미지를 학습했고, 행사에서 입체적이며 생동감 있는 모습을 보여줬다.래아는 호텔 등 특정 공간에서 방역 작업을 하는 'LG 클로이 살균봇'을 소개하고, 2021년형 LG 그램과 OLED 패널을 적용한 전문가용 모니터 'LG 울트라 파인 올레드 프로'도 함께 소개했다.콘퍼런스에는 권봉석 사장을 비롯해 글로벌마케팅센터장 김진홍 전무, 미국법인 페기 앙(Peggy Ang) 마케팅담당, 북미이노베이션센터 사무엘 장(Samuel Chang) 상무 등 각 분야 전문가들이 출연해 뉴노멀 시대에 맞는 라이프스타일을 제시했다.LG전자 글로벌마케팅센터장 김진홍 전무는 "예상치 못한 방식으로 우리의 삶이 빠르게 변하고 있는 가운데 LG전자의 신제품과 서비스를 통해 고객이 소중한 일상을 더 안심하고 편리하며 재미있게 누릴 수 있도록 할 것"이라고 말했다./연합뉴스