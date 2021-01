"CES 2021 안방에서 즐기세요"…LG전자 온라인 전시관 운영

LG전자가 11일 열리는 세계 최대 IT·가전전시회 CES 2021에 맞춰 11일부터 다음달 15일까지 5주간 온라인 전시관을 운영한다고 10일 밝혔다.LG전자는 'LG와 함께 홈 라이프를 편안하게 누리세요(Life is ON - Make yourself@Home)'를 주제로 인터넷 방송관(Life is ON TV), 가상전시관(Virtual Experience), LG 시그니처 브랜드관(LG SIGNATURE in Vegas), MZ 특별관(Life`s Good Studio) 등 4개의 전시관을 운영한다.인터넷 방송관에서는 LG전자가 뉴노멀 시대에도 혁신을 멈추지 않겠다는 의지를 담은 '매니페스토' 영상을 포함해 신제품 뉴스, 전문가 대담, 다큐멘터리 등 다양한 영상을 선보인다.미국 현지시간 11일과 12일에 각각 진행되는 CES 프레스 컨퍼런스와 LG 미래 기술 대담(LG Future Talk)도 실시간으로 방송한다.가상 전시관은 TV·AV 전시관으로 웅장한 규모의 올레드 조형물 '경이로운 나무(Wonder Tree)'를 선보인다.실제 올레드 플렉서블 사이니지를 이어 붙여 구현한 올레드 조형물을 만들어 촬영했으며 증강현실을 접목한 확장현실(XR) 기법을 도입해 무한한 올레드의 가능성과 확장성을 표현했다.올레드 전시존은 '4S(Sharp, Speedy, Smooth, Slim)'를 기반으로 영화, 스포츠, 게임, 갤러리 등 총 4가지 컨셉으로 조성됐다.83형 초대형 올레드 TV와 프리미엄 사운드바로 구성한 최상의 홈 시네마 경험 등을 제공하고 스포츠 컨셉 전시관에서는 차세대 올레드 패널을 탑재한 '올레드 에보(OLED Evo)'와 미니 LED TV인 QNED를 공개한다.라이프스타일 전시관에는 LG전자의 생활가전과 인공지능 씽큐(ThinQ) 솔루션이 제안하는 건강하고 편리한 집의 모습을 구현했다.이곳에서는 디자인과 위생을 강화한 LG 인스타뷰(LG InstaView) 냉장고 신제품과 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션(LG Objet Collection)이 글로벌 시장에 첫선을 보인다.CES 2021 혁신상을 받은 고성능 게이밍 모니터 'LG 울트라기어'와 멀티태스킹에 최적화된 'LG 울트라와이드' 등 다양한 신제품 모니터와 초경량 고성능 노트북 LG 그램16 등 시리즈 5종도 공개한다.인간과 로봇이 공존(共存)하는 청사진도 영상으로 공개한다.올해 상반기 미국 시장에 출시 예정인 LG 클로이 살균봇을 비롯해 LG 클로이 셰프봇·서브봇·배송봇·안내로봇 등이 전시장과 레스토랑, 병원, 호텔 등에서 요리를 서빙하거나 물품을 배송하는 등 다양한 모습을 선보인다.온라인 전시관은 PC, 모바일을 통해 누구나 쉽게 관람할 수 있다.LG전자 글로벌마케팅센터장 김진홍 전무는 "사상 처음 온라인으로 진행되는 CES 2021을 맞아 오프라인 전시관 이상의 온라인 전시관을 준비했다"며 "더 나은 삶을 누릴 수 있는 혁신적인 제품과 서비스를 만날 수 있을 것"이라고 말했다./연합뉴스