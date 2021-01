5일 국고채 금리가 일제히 하락했다.



이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 0.936%에 장을 마쳤다.



10년물 금리는 연 1.691%로 3.2bp 하락했다.



5년물과 1년물은 각각 3.4bp 하락, 2.0bp 하락으로 연 1.288%, 연 0.706%에 마감했다.



20년물은 연 1.802%로 2.1bp 내렸다.



30년물과 50년물은 각각 1.6bp 하락, 1.5bp 하락으로 연 1.807%, 연 1.807%를 기록했다.



┌─────────┬─────────┬────────┬────────┐

│ │ 당일(오후ㆍ%) │ 전일(%) │ 전일대비(bp) │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(1년) │ 0.706 │ 0.726 │ -2.0 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(3년) │ 0.936 │ 0.954 │ -1.8 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(5년) │ 1.288 │ 1.322 │ -3.4 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(10년) │ 1.691 │ 1.723 │ -3.2 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(20년) │ 1.802 │ 1.823 │ -2.1 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(30년) │ 1.807 │ 1.823 │ -1.6 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 국고채권(50년) │ 1.807 │ 1.822 │ -1.5 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 통안증권(2년) │ 0.866 │ 0.890 │ -2.4 │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│회사채(무보증3년) │ 2.173 │ 2.192 │ -1.9 │

│ AA- │ │ │ │

├─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ CD 91일물 │ None │ None │ #None │

└─────────┴─────────┴────────┴────────┘





/연합뉴스

