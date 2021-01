"소중한 일상은 계속" LG전자 온라인 CES 2021 티저 공개

LG전자가 오는 11일 온라인으로 개막하는 세계 최대 전자전시회인 'CES 2021'을 일주일 앞두고 티저(teaser·호기심을 자아내는 사전 광고)를 공개했다.5일 LG전자 글로벌 유튜브를 통해 공개된 20초 분량의 메니페스토 영상은 '삶은 계속된다(Life is ON Manifesto)'는 제목으로 이번 CES 2021 주제와 LG전자의 철학을 담았다.LG전자는 CES 2021에 '소중한 일상은 계속됩니다.LG와 함께 편안한 홈 라이프를 누리세요(Life is ON - Make yourself @ Home)라는 주제로 참가한다.LG전자는 티저 영상에서 "세상은 우리가 상상할 수 없었던 방식으로 변하고 있지만 혁신을 멈추지 않겠다"고 강조했다.LG전자는 티저에 더해 CES 2021 전용 홈페이지(Exhibition.LG.com)에서도 CES에서 선보일 다양한 콘텐츠를 예고하는 이미지들을 공개했다./연합뉴스