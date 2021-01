넥센타이어가 새해를 맞아 비전과 브랜드 슬로건을 선포하고 새로운 도약의 출발을 알렸다.넥센타이어는 4일 새로운 비전(Next Level Mobility for All, 모두가 누릴 수 있는 모빌리티 세상을 만들어 갑니다)을 선포했다고 밝혔다.이 비전은 사람을 먼저 생각하는 기술(테크놀로지)과 혁신적인 서비스를 기반으로 누구나 이동이 일상의 즐거움이 되는 세상을 만들겠다는 의지가 담겨 있다.넥센타이어는 '고객 곁의 든든한 지원자로 함께 하겠다'는 의미로 'We Got You'를 브랜드 슬로건으로 내세웠다.넥센타이어 강호찬 부회장이 직접 비전과 브랜드 슬로건을 설명하는 영상을 임직원에게 공개했다.강 부회장은 "연결을 통한 새로운 가치 창출로 이동의 의미가 진화하고 있다"며 "넥센타이어 지향점은 세상과 새로운 연결을 통해 더 많은 기회와 가치를 만들어 내고 인류의 삶을 풍요롭게 만드는 것"이라고 말했다./연합뉴스