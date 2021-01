재고현황·이동과정 실시간 파악

현대모비스는 현대·기아자동차의 사후서비스(AS) 부품 공급 효율성을 높이기 위해 데이터 기반의 통합정보시스템인 ‘맵스(MAPS)’를 새로 구축하고, 올해부터 운영한다고 3일 밝혔다.



맵스는 현대모비스가 현대·기아차에 납품하는 300만 종의 AS 부품을 통합 관리하는 시스템이다. 이 시스템을 이용하면 전 세계에서 운행 중인 6500만여 대의 현대·기아차 제품에 들어가는 부품 생산 현황, 물류 이동 과정, 품질관리 등을 실시간으로 파악할 수 있다.



맵스는 물류센터를 비롯해 국내 3만5000여 개 부품대리점과 정비소, 해외 200여 개국의 딜러사 1만6000여 곳 등에서 사용될 예정이다. 글로벌 고객들에게 AS 부품을 적기에 공급하려면 대량의 데이터를 실시간으로 처리하는 전사적 자원관리 시스템(ERP)이 필수적이다.



맵스는 물류 과정에서 발생하는 돌발 상황도 미리 예측할 수 있다. 머신러닝(기계학습) 기술을 통해 글로벌 물류 환경 변화, 재고 상황 등 50여 가지 변수를 분석한다. 인공지능(AI) 알고리즘은 부품 공급 지연 여부도 사전에 알려준다.



‘짝퉁 부품’ 방지를 위한 정품 인증관리 시스템에는 블록체인 기술이 적용됐다. 각 유통 단계에서 생산된 정품 정보는 블록체인 기술을 통해 분산 관리된다. 이후 최종 소비자가 제품 포장 겉면에 있는 QR코드를 모바일 기기로 스캔하면 정품 여부를 손쉽게 확인할 수 있다. 현대모비스는 이 기술을 차량정비·보험 등에도 확대 적용할 예정이다.



이상열 현대모비스 맵스 태스크포스팀(TFT) 상무는 “현대·기아차를 이용하는 글로벌 고객에게 향상된 AS 부품 공급 서비스를 제공할 것”이라며 “앞으로 자율주행과 전기차 등 미래차 모빌리티 서비스에 특화한 물류 플랫폼 구축에 나서겠다”고 말했다.



