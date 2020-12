신한카드, 조직개편…"라이프&파이낸스 플랫폼 기업 도약"

신한카드는 '라이프&파이낸스 플랫폼' 기업으로 도약하기 위해 2021년 조직 개편과 이에 따른 인사를 단행했다고 30일 밝혔다.임영진 신한카드 사장이 창립 13주년 기념식에서 제시한 라이프&파이낸스 플랫폼 기업은 기존 카드업과 금융의 영역을 초월해 데이터·디지털에 기반한 새로운 사업모델을 통해 고객에게 최적의 상품과 서비스를 제공하는 신한카드의 미래상을 의미한다.먼저 신한카드는 데이터·디지털 기반의 3대 신사업을 전담하는 추진단을 본부급으로 신설했다. 아울러 사업 인허가 취득 및 플랫폼을 기획·개발·운영하는 조직을 부서급으로 승격했다.신한카드가 추진하는 3대 신사업(DNA)은 △소비밀착형 생활금융 플랫폼(Daily-PEFM ; Personal Expenditure and Financial Management) △새로운 맞춤 서비스와 비금융 혜택까지 제공하는 라이프 플랫폼(New Discovery Platform) △개인사업자 금융플랫폼(Amazing-BFM ; Business Financial Management)을 지칭한다.신한카드는 3대 신사업과 그룹 통합 플랫폼인 TODP(Total Open Digital Platform), 신한 마이카(MyCar) 등 플랫폼 사업을 종합 지원하는 CEO 직할의 플랫폼 비즈 커미티(Platform Biz Committee)를 신설해 그룹 차원의 디지로그(Digilog) 전략과의 유기적 연결 및 원신한(One Shinhan) 시너지 극대화를 적극 추진할 계획이다.또한 뉴노멀(New Normal) 시대에 대응한 본원적 경쟁력 강화를 위해 디지털 영업의 실행 조직을 전면 배치하고 간편결제·유통시장 공략을 위해 가맹점 마케팅 조직을 재편하는 등 온·오프라인의 경계를 넘어선 옴니(Omni) 채널 마케팅 체계를 구축했다.지난 몇 년간 크게 성장하고 있는 오토·금융사업본부의 전·후방 조직을 보강해 멀티파이낸스 사업의 지속 성장과 시장 경쟁력 확보를 통한 수익구조 다변화도 모색했다.이러한 조직개편을 지원하기 위한 리더십에도 새로운 변화를 모색, 신한카드의 중장기 경쟁력 관점하에 미래 개척을 위한 새로운 디지털 리더십 강화 인사를 단행했다.우선 70년대생 본부장·부서장 등 젊고 진취적인 인재를 대거 발탁해 조직 역동성을 강화하고 뉴노멀 시대와 급변하는 디지털 환경에 민첩하게 대응할 수 있도록 했다.또한 디지털 역량 강화와 인재 육성 관점의 순환배치를 통해 디지털 인재 풀(Pool)을 확대하고 본원적 비즈니스인 카드와의 연결을 통해 디지털 조직뿐만 아니라 영업 현장에서도 상품·서비스의 디지털 혁신을 지원했다.언택트 시대를 맞아 공간 제약을 뛰어넘는 상시 디지털 워크(Digital Work)가 가능하도록 분리근무 기반의 스마트 워킹 플레이스(Smart Working Place)도 확대했다.임영진 사장은 "이번 조직개편은 신한카드의 미래상인 라이프&파이낸스 플랫폼 기업으로의 도약을 위한 미래 신사업의 주도권 확보 관점에서 실시했다"며 "이를 통해 신한금융그룹이 지향하는 일류 신한을 달성하는데 일조할 수 있도록 신한카드의 역할을 충실히 이행해 나갈 것"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com