쌍용차의 법정관리 신청…영어로 어떻게?

[경제뉴스 Englsih]



쿠팡, 넷플릭스에 '도전장'

코로나19에 신기록 세운 공모주

▶지난주 법정관리를 신청(filed for court receivership)한 쌍용자동차가 법원으로부터 약 2개월간 자율 구조조정 기간을 받아냈습니다. 이 기간 쌍용차는 채무를 변제할 의무를 면제(suspension of its obligation to pay debt)받게 됩니다. 대신 쌍용차는 현재 대주주인 마힌드라 등 이해관계자들과 합의해 새로운 투자자를 유치하고 경영 정상화를 이뤄내야 합니다. 그렇지 않으면 이 회사는 청산 여부를 심사받게 됩니다(will be placed under scrutiny for possible liquidation).- 더 자세한 영어 원문은 Ssangyong Motor gets 2-month grace period before court-led restructuring begins ▶올 상반기만 해도 코로나19로 인해 주식시장이 위축되면서(put a damper on the stock market) 많은 기업들이 기업공개를 미뤘습니다. 하지만 지난 7월 SK바이오팜이 성공적으로 데뷔하면서 상황이 바뀌었죠. SK바이오팜 주가는 상장 후 3일 연속 상한가인 30%의 상승률을 기록(hit the daily limit high of 30% for three straight days upon listing)했습니다. 카카오게임즈, 빅히트도 줄줄이 '따상'을 기록했습니다. 시중의 풍부한 유동자금으로 올해 공모주 시장이 많은 신기록을 세웠다(ample liquidity has produced many fresh records in the initial public offerings market)는 분석입니다.- 더 자세한 영어 원문은 Korea’s liquidity-driven IPO market sets many new records in 2020 ▶국내 이커머스 '공룡' 쿠팡이 넷플릭스에 도전장을 던졌습니다(has thrown down the gauntlet). 구독 기반의 비디오 스트리밍 서비스 '쿠팡 플레이'를 출시하면서입니다. 택배 및 음식 배달, 디지털 결제, 온라인 쇼핑 등에서 비디오 콘텐츠 서비스까지 서비스 영역을 확대하겠다(in a bid to broaden its services)는 목표입니다.- 더 자세한 영어 원문은 SoftBank-backed Coupang enters Korea’s competitive video streaming arena 이선아 기자 suna@hankyung.com